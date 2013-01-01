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Морозов: «Если позвонят из «Динамо» – пойду в Москву из Словении пешком!»

Защитник словенского «Целе» Григорий Морозов заявил, что хочет вернуться в «Динамо».

– Ты не «убил» в себе возможность вернуться?

— Конечно, нет! Если мне позвонят и скажут — я соберу сумку и пойду пешком в Москву! Готов буду идти, сколько нужно будет. Я и «Динамо» — это для меня какие-то неразделимые вещи. Я эту мысль в себе не убиваю, нет.

Когда пришeл новый тренер, я сразу подумал: «А в какой футбол он играет? А есть ли в нeм мне место?» Постоянно об этом думаю, но загадывать наперeд тоже не хочется.

  • Морозов перешел в «Целе» в феврале.
  • До этого он выступал за «Динамо» c 2015 года.
  • Морозов провел 115 матчей за столичный клуб.

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Источник: «Евро-Футбол»

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