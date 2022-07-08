Морозов: «Если позвонят из «Динамо» – пойду в Москву из Словении пешком!»

Защитник словенского «Целе» Григорий Морозов заявил, что хочет вернуться в «Динамо».

– Ты не «убил» в себе возможность вернуться?

– Конечно, нет! Если мне позвонят и скажут – я соберу сумку и пойду пешком в Москву! Готов буду идти, сколько нужно будет. Я и «Динамо» – это для меня какие-то неразделимые вещи. Я эту мысль в себе не убиваю, нет.

Когда пришeл новый тренер, я сразу подумал: «А в какой футбол он играет? А есть ли в нeм мне место?» Постоянно об этом думаю, но загадывать наперeд тоже не хочется.