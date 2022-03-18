Защитник «Целе» Морозов: «Российских футболистов не ждут за границей из-за больших ожиданий и требований»

Защитник словенского «Целе» Григорий Морозов рассказал, как в Европе относятся к футболистам из России.

– Какие страхи ты убил в себе?

– Долгое время у меня был страх переезда в Европу. Но при этом я очень хотел попробовать себя за рубежом и сейчас безмерно этому рад – для моей карьеры это шаг вперед. Мне повезло, что меня сюда позвали, потому что, нужно признать, российских футболистов за границей не ждут, несмотря на наши амбиции.

– Можешь объяснить конкретнее?

– В Европе нет представления, что российский игрок может приехать и усилить команду из топ-5, топ-6 чемпионатов. Я хотел играть в Хорватии, но даже там есть свои кадры. У российских футболистов большие ожидания и требования, поэтому они здесь не котируются.

– Можно сейчас переломить стереотипы о наших игроках?

– Если будут переходить и проявлять себя, то ситуация, конечно, изменится. Но сегодня нас мало в Европе, ведь уезжать на худшие условия никто не хочет, многие предпочитают играть в первой лиге, нежели ставить перед собой новые вызовы. Каждый выбирает свой путь.

Морозов перешел в «Целе» в февраля.

До этого он выступал за «Динамо» c 2015 года.

Морозов провел 115 матчей за столичный клуб.

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