Морозов: «Черчесов говорил, что он полевой генерал. Если в Словении такое скажут, я своим ушам не поверю»

Защитник словенского «Целе» Григорий Морозов заявил, что в Словении нет тренеров, которые могут повторить слова Станислава Черчесова о полевом генерале.

«Приезжали играть против «Баварии» перед 9 мая, нам тренер говорил – ребята, мы в 1945 году их… И его это веселило, думал, что это мотивация.

Черчесов говорил, что он полевой генерал, если здесь такое скажут, я своим ушам не поверю», – сказал Морозов.

Морозов перешел в «Целе» в феврале.

До этого он выступал за «Динамо» c 2015 года.

Морозов провел 115 матчей за столичный клуб.

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