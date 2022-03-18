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    Морозов: «Черчесов говорил, что он полевой генерал. Если в Словении такое скажут, я своим ушам не поверю»

    Защитник словенского «Целе» Григорий Морозов заявил, что в Словении нет тренеров, которые могут повторить слова Станислава Черчесова о полевом генерале.

    «Приезжали играть против «Баварии» перед 9 мая, нам тренер говорил – ребята, мы в 1945 году их… И его это веселило, думал, что это мотивация.

    Черчесов говорил, что он полевой генерал, если здесь такое скажут, я своим ушам не поверю», – сказал Морозов.

    • Морозов перешел в «Целе» в феврале.
    • До этого он выступал за «Динамо» c 2015 года.
    • Морозов провел 115 матчей за столичный клуб.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.03.2022 12:41
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7821

      Беспонтий 18 марта 2022, 13:05

      когда всю жизнь был бессловесной тварью
      без имени достойного и цели
      в европе хвост поднял..
      легенда «Целе»

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 18 марта 2022, 12:58

      черчес идиот, это давно ясно...

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