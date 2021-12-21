Черчесов: «Есть полевой командир, который воюет, а штабной офицер рассуждает теоретически. Неужели непонятно?»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свои высказывания про «государственного служащего» и «полевого командира».

– Когда по-футбольному что-то говоришь, то никто слышать не хочет.

– Это люди не понимают, или вы недостаточно хорошо выступаете?

– Ну а чего вы у меня это спрашиваете? У себя спросите. Я же спокойно говорю. К примеру, есть полевой командир, есть штабной офицер. Что я имею в виду?

– Нам не очень правильно интерпретировать ваши слова.

– Вы же умные люди. Мне задали вопрос, я ответил – есть полевой командир, который воюет, а штабной офицер рассуждает теоретически. Неужели это настолько непонятно, что надо объяснять?

Если я говорю, что сборная – это государственная должность, значит, так действительно думаю. Меня назначили решать государственную задачу – хорошо выступить на чемпионате мира. Я смотрю на ситуацию со своими опытом, воспитанием и характером.

– Просто к словам можно относиться по-разному.

– Я так это вижу. Если говорю, что сборная для меня привилегия, то так и есть. Позвонят мне сейчас из РФС – я сразу скажу, что готов. Назначат или нет – не мне решать. Это сборная России, еe не выбирают. Если тебя зовут, значит, надо сказать yes. Это мой принцип.

Черчесов возглавлял сборную с августа 2016-го по июль 2021-го года.

На ЧМ-2018 команда дошла до 1/4 финала.

На Евро-2020 россияне не смогли преодолеть групповой этап.

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