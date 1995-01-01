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    Черчесов: «Есть полевой командир, который воюет, а штабной офицер рассуждает теоретически. Неужели непонятно?»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свои высказывания про «государственного служащего» и «полевого командира».

    – Когда по-футбольному что-то говоришь, то никто слышать не хочет.

    – Это люди не понимают, или вы недостаточно хорошо выступаете?

    – Ну а чего вы у меня это спрашиваете? У себя спросите. Я же спокойно говорю. К примеру, есть полевой командир, есть штабной офицер. Что я имею в виду?

    – Нам не очень правильно интерпретировать ваши слова.

    – Вы же умные люди. Мне задали вопрос, я ответил – есть полевой командир, который воюет, а штабной офицер рассуждает теоретически. Неужели это настолько непонятно, что надо объяснять?

    Если я говорю, что сборная – это государственная должность, значит, так действительно думаю. Меня назначили решать государственную задачу – хорошо выступить на чемпионате мира. Я смотрю на ситуацию со своими опытом, воспитанием и характером.

    – Просто к словам можно относиться по-разному.

    – Я так это вижу. Если говорю, что сборная для меня привилегия, то так и есть. Позвонят мне сейчас из РФС – я сразу скажу, что готов. Назначат или нет – не мне решать. Это сборная России, еe не выбирают. Если тебя зовут, значит, надо сказать yes. Это мой принцип.

    • Черчесов возглавлял сборную с августа 2016-го по июль 2021-го года.
    • На ЧМ-2018 команда дошла до 1/4 финала.
    • На Евро-2020 россияне не смогли преодолеть групповой этап.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4420

      алдан2014 35 минут назад

      Он сам понял,какую ерунду наговорил?

      0
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      Рейтинг: +242

      Nikita Suarez 51 минуту назад

      Ещё один дедушка,который все в войнушку играет…выпейте таблетки и с внуками дома сидите,епт!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2299

      Enter2006 52 минуты назад

      Ой уйди уже на свою рыбную ферму или скройся в просторах Венгрии навсегда. ЗАЕ*АЛ!

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