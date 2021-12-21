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  • Черчесов: «Есть полевой командир, который воюет, а штабной офицер рассуждает теоретически. Неужели непонятно?»

Черчесов: «Есть полевой командир, который воюет, а штабной офицер рассуждает теоретически. Неужели непонятно?»

21 декабря 2021, 15:45
10

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свои высказывания про «государственного служащего» и «полевого командира».

– Когда по-футбольному что-то говоришь, то никто слышать не хочет.

– Это люди не понимают, или вы недостаточно хорошо выступаете?

– Ну а чего вы у меня это спрашиваете? У себя спросите. Я же спокойно говорю. К примеру, есть полевой командир, есть штабной офицер. Что я имею в виду?

– Нам не очень правильно интерпретировать ваши слова.

– Вы же умные люди. Мне задали вопрос, я ответил – есть полевой командир, который воюет, а штабной офицер рассуждает теоретически. Неужели это настолько непонятно, что надо объяснять?

Если я говорю, что сборная – это государственная должность, значит, так действительно думаю. Меня назначили решать государственную задачу – хорошо выступить на чемпионате мира. Я смотрю на ситуацию со своими опытом, воспитанием и характером.

– Просто к словам можно относиться по-разному.

– Я так это вижу. Если говорю, что сборная для меня привилегия, то так и есть. Позвонят мне сейчас из РФС – я сразу скажу, что готов. Назначат или нет – не мне решать. Это сборная России, еe не выбирают. Если тебя зовут, значит, надо сказать yes. Это мой принцип.

  • Черчесов возглавлял сборную с августа 2016-го по июль 2021-го года.
  • На ЧМ-2018 команда дошла до 1/4 финала.
  • На Евро-2020 россияне не смогли преодолеть групповой этап.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Enter2006
1640091806
Ой уйди уже на свою рыбную ферму или скройся в просторах Венгрии навсегда. ЗАЕ*АЛ!
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Nikita Suarez
1640091914
Ещё один дедушка,который все в войнушку играет…выпейте таблетки и с внуками дома сидите,епт!
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алдан2014
1640092823
Он сам понял,какую ерунду наговорил?
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Vitaga
1640096151
осетин клинический шизофреник. хотя как специфический тренер достаточно неплох. когда все его слушают как Бога. его бредовые речи и каждый додумывает смыл их как ему угодно. под европейский менталитет сойдет. там сочтут трудностями перевода. дисциплину он создаст. а для Европы это привычно
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jek718875
1640098035
И тут ОСТАПА понесло...
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Plyash
1640099639
Клинический идиот руководил нашей сборной пять лет.Как мог горный урод попасть в список действительно классных тренеров нашего футбола?Его место - это лизать коврик у ног таких специалистов,как Аркадьев,Качалин,Глазков,Якушин,Симонян,Зонин,Бесков,Лобановский.Это список далеко не полный.И никто из них не называл себя ни командиром,ни офицером.
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NewLife
1640100558
Ему надо помнить, как обязаны говорить американские полицейские при аресте; все, что Вами сказано, с этой минуты, может быть использовано против Вас. Стасику лучше не открывать рот, чтобы не давать повод.
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Bozigit
1640100887
Венгры однозначно выиграли
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Soccerdealer63
1640115904
«Есть полевой командир, который воюет, а штабной офицер рассуждает теоретически. Неужели непонятно?» НЕПОНЯТНО, СТАСТК!)))) ТЕБЕ НЕ ПОНЯТНО! Ты полагаешь, что "воевать в поле" ПО ЛЮБОМУ важнее, чем "сидеть в штабе"?)))) Увы, Стасик, всё гораздо сложнее, чем бы тебе хотелось! Для того, чтобы эффективно вести "боевые действия" (я уж не говорю об одержании побед!))), Стасик, надо...И В ШТАБЕ ПОРАБОТАТЬ И В ПОЛЕ ПОТОМ УЖЕ ПОВОЕВАТЬ!))) А не "либо-либо"))) А так...без "штабной работы"...у тебя на передовой окажутся ... НЕ В ТО ВРЕМЯ, НЕ ТЕ ВОЙСКА, НЕ В ТОМ КОЛИЧЕСТВЕ, НЕ С ТЕМ ВООРУЖЕНИЕМ, НЕ В ТОМ СОСТОЯНИИ, НЕ В ТОЙ ЭКИПИРОВКЕ, НЕ С ТЕМИ КАРТАМИ И НЕ С ТЕМ "ПЛАНОМ НА ИГРУ", как мы уже много раз видели в твоём, Стасик, исполнении)))....
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yorgenbarenz
1640153922
Что-то он всё время на военную тему...."Я паехаль воеват горную Апхазыю,а тепэр в паслэдний раз,на тэбя залазию!Асса!"
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