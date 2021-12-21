Черчесов – о критике после Евро-2020: «Говорю одно, а слышат другое. Двоечники ничего не поняли»

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о выступлении сборной России на Евро-2020.

― Объясните, почему вам не стыдно за Евро?

― Стыдно должно быть, когда тренировки пропускал, себе врал, лицемерил, малодушничал. Я делал свою работу. Футболист приходит вот таким, а после сборов он такой. Значит, он хорошо поработал.

Если бы не отработали хорошо, то мы и финнов бы не обыграли. Футболисты стали лучше. Результата не было, мы об этом сразу сказали. Но работа была.

― Не думали, что хейт в вашу сторону из-за того, что вы мало объясняли свои решения?

― После чемпионата Европы кто-то от меня хочет услышать «извините», «простите». Но я профессионально отвечаю на вопросы. Я даже подготовился к нашему разговору и нашeл высказывание. Сейчас донесу свою мысль через него. Вот, прочитай громко и с выражением.

«Однажды Диоген на городской площади начал читать философскую лекцию. Его никто не слушал. Тогда Диоген заверещал по-птичьи, и вокруг собралась сотня зевак.

«Вот, афиняне, цена вашего ума, — сказал им Диоген. — Когда я говорил вам умные вещи, никто не обращал на меня внимания. А когда защебетал, как неразумная птица, вы слушаете меня, разинув рот».

― Красиво.

― Когда по-футбольному что-то говоришь, то никто слышать не хочет.

― А если мы неправильно интерпретируем ваши слова?

― Главное ― хотите ли вы понять. Я не могу переубеждать. Если говорю одно, а слышат другое, то с этим ничего не сделаешь. Диоген всe давно сказал.

Какой я есть, такой есть. Я не лингвист. Пришeл на пресс-конференцию после турнира и три часа отвечал на вопросы. На мой взгляд, за это тоже нужно уважать.

― Что вам писали после неe?

― По-разному. Кто интеллектом выше ― написал, что понял. Кто не понял, тот не понял. Вы же все в школе учились. В классе есть отличники, есть двоечники. Так и здесь.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.

Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

С ним сборная дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»

Черчесов: «Многие шумели, зачем Дзюба вызывается в сборную. Сейчас обратная реакция: «Почему его нет?» Нужно определиться»