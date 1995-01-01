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    Черчесов – о критике после Евро-2020: «Говорю одно, а слышат другое. Двоечники ничего не поняли»

    Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о выступлении сборной России на Евро-2020.

    ― Объясните, почему вам не стыдно за Евро?

    ― Стыдно должно быть, когда тренировки пропускал, себе врал, лицемерил, малодушничал. Я делал свою работу. Футболист приходит вот таким, а после сборов он такой. Значит, он хорошо поработал.

    Если бы не отработали хорошо, то мы и финнов бы не обыграли. Футболисты стали лучше. Результата не было, мы об этом сразу сказали. Но работа была.

    ― Не думали, что хейт в вашу сторону из-за того, что вы мало объясняли свои решения?

    ― После чемпионата Европы кто-то от меня хочет услышать «извините», «простите». Но я профессионально отвечаю на вопросы. Я даже подготовился к нашему разговору и нашeл высказывание. Сейчас донесу свою мысль через него. Вот, прочитай громко и с выражением.

    «Однажды Диоген на городской площади начал читать философскую лекцию. Его никто не слушал. Тогда Диоген заверещал по-птичьи, и вокруг собралась сотня зевак.

    «Вот, афиняне, цена вашего ума, — сказал им Диоген. — Когда я говорил вам умные вещи, никто не обращал на меня внимания. А когда защебетал, как неразумная птица, вы слушаете меня, разинув рот».

    ― Красиво.

    ― Когда по-футбольному что-то говоришь, то никто слышать не хочет.

    ― А если мы неправильно интерпретируем ваши слова?

    ― Главное ― хотите ли вы понять. Я не могу переубеждать. Если говорю одно, а слышат другое, то с этим ничего не сделаешь. Диоген всe давно сказал.

    Какой я есть, такой есть. Я не лингвист. Пришeл на пресс-конференцию после турнира и три часа отвечал на вопросы. На мой взгляд, за это тоже нужно уважать.

    ― Что вам писали после неe?

    ― По-разному. Кто интеллектом выше ― написал, что понял. Кто не понял, тот не понял. Вы же все в школе учились. В классе есть отличники, есть двоечники. Так и здесь.

    • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.
    • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • С ним сборная дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

    Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»

    Черчесов: «Многие шумели, зачем Дзюба вызывается в сборную. Сейчас обратная реакция: «Почему его нет?» Нужно определиться»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3238

      AZ 5 минут назад

      Идиот

      0
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      Рейтинг: +1039

      Andrew01 15 минут назад

      "Я даже подготовился к нашему разговору и нашeл высказывание. Сейчас донесу свою мысль через него. Вот, прочитай громко и с выражением." -- ахахах не то, что запомнить не смог, так еще и прочитать другого заставил.. Кто же из всех нас двоечник))))
      Люди с высоким интеллектом которые его поняли это кто? - не те ли которые в куче гов.на видят высокое искусство?

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      Рейтинг: +15437

      Garrincha58 19 минут назад

      и он прав нет у нас игроков европейского уровня нет и никогда не будет пока эти чиновники не перестанут их баловать огромными миллионными контрактами пока не уберут лимиты всякие запреты и тд и тп в футболе это не работает особенно у нас России пример Соболев играл в Самаре получал копейки и рвал и метал по полю пришёл в Спартак получил огромный барышь и всё нет его только нырки понты и удаления и так почти со всеми Зобнин потерял форму уже два года ерундой занимается а переподписать контракт стремится на улучшенных условиях, а за что???? Кокорина испортили большие гонорары можно много примеров привести, а толку что как говорится а воз и ныне там мы в полной ж...пе

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      Рейтинг: +2895

      Derzkiy1 20 минут назад

      Таким профессионалам нужен Г.Орлов в помощники. Будут жизни учить всех и объяснять, что такое футбол и тд

      0
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      Рейтинг: +683

      GammiD 1 час назад

      Павлин!
      Просто не пробиваемый! видели мы твою пресуху)))))

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      Рейтинг: +13299

      ilichkadr 1 час назад

      "Футболист приходит вот таким, а после сборов он такой." ЕГЭшнику это изречение понять не возможно.

      P.S. Как говорил великий Жванецкий «Или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными». И жизнь опять повернулась в сторону произведений.

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      Рейтинг: +26284

      Боцман59rus 1 час назад

      _ среди адекватных людей во всем мире работа оценивается по результату, а Черчесова нужно уважать и платить по контракту, только за то, что он на работу вышел и номер отбывал, изображая кипучий процесс, молодец чабан, х.у.й ввинчивать в уши хорошо научился, еще бы тренировал так же, с тали бы чемпионами>)))

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      Рейтинг: +14321

      KLIM777 1 час назад

      Топ-тренер в топ-клубе. Именно чемпионат Венгрии забирает успешных тренеров)))

      1
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      Рейтинг: +2895

      Derzkiy1 > KLIM777 21 минуту назад

      Не поспоришь, уехал туда чего заслуживает

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      Рейтинг: +11084

      Fusballer 1 час назад

      Двоечники - это твоя сборная на Евро. Вот поэтому и не любят Стаса. Только семёныч на него дрочит.

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      Рейтинг: +3209

      Блямба 1 час назад

      В бочку,короче,обратно полезай..философ.

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