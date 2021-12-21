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  • Черчесов – о критике после Евро-2020: «Говорю одно, а слышат другое. Двоечники ничего не поняли»

Черчесов – о критике после Евро-2020: «Говорю одно, а слышат другое. Двоечники ничего не поняли»

21 декабря 2021, 08:30
17

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о выступлении сборной России на Евро-2020.

― Объясните, почему вам не стыдно за Евро?

― Стыдно должно быть, когда тренировки пропускал, себе врал, лицемерил, малодушничал. Я делал свою работу. Футболист приходит вот таким, а после сборов он такой. Значит, он хорошо поработал.

Если бы не отработали хорошо, то мы и финнов бы не обыграли. Футболисты стали лучше. Результата не было, мы об этом сразу сказали. Но работа была.

― Не думали, что хейт в вашу сторону из-за того, что вы мало объясняли свои решения?

― После чемпионата Европы кто-то от меня хочет услышать «извините», «простите». Но я профессионально отвечаю на вопросы. Я даже подготовился к нашему разговору и нашeл высказывание. Сейчас донесу свою мысль через него. Вот, прочитай громко и с выражением.

«Однажды Диоген на городской площади начал читать философскую лекцию. Его никто не слушал. Тогда Диоген заверещал по-птичьи, и вокруг собралась сотня зевак.

«Вот, афиняне, цена вашего ума, — сказал им Диоген. — Когда я говорил вам умные вещи, никто не обращал на меня внимания. А когда защебетал, как неразумная птица, вы слушаете меня, разинув рот».

― Красиво.

― Когда по-футбольному что-то говоришь, то никто слышать не хочет.

― А если мы неправильно интерпретируем ваши слова?

― Главное ― хотите ли вы понять. Я не могу переубеждать. Если говорю одно, а слышат другое, то с этим ничего не сделаешь. Диоген всe давно сказал.

Какой я есть, такой есть. Я не лингвист. Пришeл на пресс-конференцию после турнира и три часа отвечал на вопросы. На мой взгляд, за это тоже нужно уважать.

― Что вам писали после неe?

― По-разному. Кто интеллектом выше ― написал, что понял. Кто не понял, тот не понял. Вы же все в школе учились. В классе есть отличники, есть двоечники. Так и здесь.

  • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.
  • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
  • С ним сборная дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»

Черчесов: «Многие шумели, зачем Дзюба вызывается в сборную. Сейчас обратная реакция: «Почему его нет?» Нужно определиться»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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Блямба
1640065260
В бочку,короче,обратно полезай..философ.
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Fusballer
1640065702
Двоечники - это твоя сборная на Евро. Вот поэтому и не любят Стаса. Только семёныч на него дрочит.
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Боцман59rus
1640065813
_ среди адекватных людей во всем мире работа оценивается по результату, а Черчесова нужно уважать и платить по контракту, только за то, что он на работу вышел и номер отбывал, изображая кипучий процесс, молодец чабан, х.у.й ввинчивать в уши хорошо научился, еще бы тренировал так же, с тали бы чемпионами>)))
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ilichkadr
1640065851
"Футболист приходит вот таким, а после сборов он такой." ЕГЭшнику это изречение понять не возможно. P.S. Как говорил великий Жванецкий «Или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными». И жизнь опять повернулась в сторону произведений.
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Andrew01
1640070062
"Я даже подготовился к нашему разговору и нашeл высказывание. Сейчас донесу свою мысль через него. Вот, прочитай громко и с выражением." -- ахахах не то, что запомнить не смог, так еще и прочитать другого заставил.. Кто же из всех нас двоечник)))) Люди с высоким интеллектом которые его поняли это кто? - не те ли которые в куче гов.на видят высокое искусство?
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AZ
1640070663
Идиот
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gor77
1640072212
Видимо, тов. Черчесов и гранд-мастер Ордена джедаев Йода - братья!!! )))) Причём, абсолютные! )))))))) Хрен поймёшь о чём всегда говорят. ))))) Осетинская поговорка: Слово с языка, как из винтовки пуля: не поймаешь.
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Vepras
1640072750
Что б понять смысл сказанного Черчесовым, надо быть малость не в себе.
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Soccerdealer63
1640112830
Боже, зрани сборную и страну от черчесовых! Лезут из всех щелей и заполнили "все места"! Общий для всех них "принцип": ужасные результаты работы,очевидные всем, на фоне полного нежелания и неспособности анализировать причины с целью их исправления и учёта в текущей и будушей работе. РАБОТЕ СВОЕЙ ИЛИ ПРЕЕМНИКА (УВЫ, ОТВЕСТСТВЕННОСТЬ ЗА "РЕЗУЛЬТАТ" НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!). Стасик, "кейс школьника" (- ты выучил урок? - Я учил...) мы все прошли в первом классе... НЕ ПОРА ЛИ НА УРОВНЕ СБОРНОЙ НАЙТИ "ОБЪЯСНЮШКИ" ПОВЗРОСЛЕЕ?
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Soccerdealer63
1640113109
ВСЁ!!!!! Я ПОНЯЛ!!! Я ВСЁ ПОНЯЛ!!!! Черчесова надо сделать штатным прес-атташе сборной! Хрен кто что разберёт в его комментах.. Что, как правило, и требуется от штатных болтунов) НО... "от полётов отсранить, назначить вечным дежурным по аэродрому" ("В бой идут одни старики")."
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