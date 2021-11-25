Черчесов: «Многие шумели, зачем Дзюба вызывается в сборную. Сейчас обратная реакция: «Почему его нет?» Нужно определиться»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о невызове нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на матчи отбора ЧМ-2022.

— Как вы считаете, мог бы помочь сборной в такой ответственной игре Артем Дзюба?

— Рассуждения сослагательного характера в какой-то степени бессмысленны, потому что матч уже прошел и завершился поражением сборной России.

Если говорить о его форме в ноябре и лидерских качествах, то думаю, что Дзюба был бы полезен нашей команды в Сплите. Но опять же рассуждать об этом долго смысла нет – вызов в сборную он не получил, и мы имеем то, что имеем.

Меня всегда удивляло другое. Два последних года многие твердили и шумели, зачем наш тренерский штаб вызывал Дзюбу и доверил ему капитанскую повязку. Как только случилась первая неудача, наблюдаем обратную реакцию – почему его нет, ведь он бы помог в матче с Хорватией.

Нужно просто определиться, чего мы хотим и не доводить ситуацию до абсурда.

Дзюба не играет за сборную с Евро-2020.

В октябре Валерий Карпин вызывал его в национальную команду, но он отказался, сославшись на неоптимальную форму.

Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»