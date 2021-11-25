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  • Черчесов: «Многие шумели, зачем Дзюба вызывается в сборную. Сейчас обратная реакция: «Почему его нет?» Нужно определиться»

Черчесов: «Многие шумели, зачем Дзюба вызывается в сборную. Сейчас обратная реакция: «Почему его нет?» Нужно определиться»

25 ноября 2021, 18:26
42

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о невызове нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на матчи отбора ЧМ-2022.

— Как вы считаете, мог бы помочь сборной в такой ответственной игре Артем Дзюба?

— Рассуждения сослагательного характера в какой-то степени бессмысленны, потому что матч уже прошел и завершился поражением сборной России.

Если говорить о его форме в ноябре и лидерских качествах, то думаю, что Дзюба был бы полезен нашей команды в Сплите. Но опять же рассуждать об этом долго смысла нет – вызов в сборную он не получил, и мы имеем то, что имеем.

Меня всегда удивляло другое. Два последних года многие твердили и шумели, зачем наш тренерский штаб вызывал Дзюбу и доверил ему капитанскую повязку. Как только случилась первая неудача, наблюдаем обратную реакцию – почему его нет, ведь он бы помог в матче с Хорватией.

Нужно просто определиться, чего мы хотим и не доводить ситуацию до абсурда.

  • Дзюба не играет за сборную с Евро-2020.
  • В октябре Валерий Карпин вызывал его в национальную команду, но он отказался, сославшись на неоптимальную форму.

Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»

Источник: «КП»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (42)
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oyabun
1637854058
Тебя уже достаточно слушали. Иди паси овец дальше. И своего Рукаку можешь в помощь взять.
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xkixerx
1637854303
Маразм подкрался незаметно??? Кто кто нахрен считает что рукаку нужен в сборной? И помог бы ей с хорватами? С Мальмё вон показал свой уровень на днях....
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BRO_football
1637855311
Да просто руководство РФС решило в один момент избавиться от всех личностей, которые создают негативную обстановку вокруг сборной - Черчесов и Дзюба. Сейчас вроде бы всё в порядке (почти). Голы и без Дзюбы забиваем, а Карпина болельщики любят и кредит доверия у него большой.
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Hektor 84
1637855336
А многие это кто? Журналюшки и зенитовские сектанты? А х да забыл конявый болела Клинер))))
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R_a_i_n
1637855439
Ээээ, усатый, не звезди. Только пару Питерских хотят возвращения Зюбы!
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Hektor 84
1637855522
Дальше предстоят игры с топ сборными. Шлюпа только карликам забивать умеет.
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Томик
1637855770
Мы давно определились. Идите в дупу вместе со своим рукаку.
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владимир миронов
1637858104
Паси своих ягнят, разводи рыбок, а в футбол не лезь--это не твое.
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veksill
1637866529
все рады что его нет
Ответить
Plyash
1637871867
Сгинь на хрен,скотовод смердящий...
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