Черчесов: «Многие шумели, зачем Дзюба вызывается в сборную. Сейчас обратная реакция: «Почему его нет?» Нужно определиться»

ты определяйся как овец пасти абрек и забудь о футболе хотябы лет на........
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о невызове нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на матчи отбора ЧМ-2022.
— Как вы считаете, мог бы помочь сборной в такой ответственной игре Артем Дзюба?
— Рассуждения сослагательного характера в какой-то степени бессмысленны, потому что матч уже прошел и завершился поражением сборной России.
Если говорить о его форме в ноябре и лидерских качествах, то думаю, что Дзюба был бы полезен нашей команды в Сплите. Но опять же рассуждать об этом долго смысла нет – вызов в сборную он не получил, и мы имеем то, что имеем.
Меня всегда удивляло другое. Два последних года многие твердили и шумели, зачем наш тренерский штаб вызывал Дзюбу и доверил ему капитанскую повязку. Как только случилась первая неудача, наблюдаем обратную реакцию – почему его нет, ведь он бы помог в матче с Хорватией.
Нужно просто определиться, чего мы хотим и не доводить ситуацию до абсурда.
- Дзюба не играет за сборную с Евро-2020.
- В октябре Валерий Карпин вызывал его в национальную команду, но он отказался, сославшись на неоптимальную форму.
Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»
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