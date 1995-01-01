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    Черчесов: «Многие шумели, зачем Дзюба вызывается в сборную. Сейчас обратная реакция: «Почему его нет?» Нужно определиться»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о невызове нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на матчи отбора ЧМ-2022.

    — Как вы считаете, мог бы помочь сборной в такой ответственной игре Артем Дзюба?

    — Рассуждения сослагательного характера в какой-то степени бессмысленны, потому что матч уже прошел и завершился поражением сборной России.

    Если говорить о его форме в ноябре и лидерских качествах, то думаю, что Дзюба был бы полезен нашей команды в Сплите. Но опять же рассуждать об этом долго смысла нет – вызов в сборную он не получил, и мы имеем то, что имеем.

    Меня всегда удивляло другое. Два последних года многие твердили и шумели, зачем наш тренерский штаб вызывал Дзюбу и доверил ему капитанскую повязку. Как только случилась первая неудача, наблюдаем обратную реакцию – почему его нет, ведь он бы помог в матче с Хорватией.

    Нужно просто определиться, чего мы хотим и не доводить ситуацию до абсурда.

    • Дзюба не играет за сборную с Евро-2020.
    • В октябре Валерий Карпин вызывал его в национальную команду, но он отказался, сославшись на неоптимальную форму.

    Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»

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    Источник: «КП»

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    Комментарии35
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      Рейтинг: +219

      Suvorov51 3 минуты назад

      ты определяйся как овец пасти абрек и забудь о футболе хотябы лет на........

      0
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      Рейтинг: +10123

      alex1951 5 минут назад

      Вот реакция Черчеса,не понимает ,ни бельмеса.....
      Ну ни хотит его народ,и Дзюбкин дрочит...идиот...
      Была пора ,прошла пора ,*****.....тса..тса вам обоим со двора....
      Так нет ,упорствуете хады, и на прощанье поднас рать вы очень рады!)))

      0
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      Рейтинг: +6736

      владимир миронов 15 минут назад

      Паси своих ягнят, разводи рыбок, а в футбол не лезь--это не твое.

      3
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      Рейтинг: +8884

      KOLBIS 15 минут назад

      В чем то усы прав... Но довёл он её... Сейчас бы хоть ничью ту со Словаками...

      0
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      Рейтинг: +141

      v.v.navashinsky 17 минут назад

      Отказался играть за сборную,так пусть сидит,и дышит в тряпочку.Таким не место в сборной.Вот это мнение болельщика.А Черчесов!!!Стали о нем подзабывать,решил напомнить о себе,и не более!!!

      3
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      Рейтинг: +744

      Каменный стояк 23 минуты назад

      Какая нахер обратная реакция?!))) Нет этого rандона в сборной и слава Богу!)))

      4
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      Рейтинг: +11701

      Cleaner > Каменный стояк 5 минут назад

      И сборной на ЧМ - тоже НЕТ...(

      1
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      Рейтинг: +10123

      alex1951 > Cleaner 3 минуты назад

      Ку-ку ,чистильщик ,
      не спишь?
      Я тоже)))

      0
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      Рейтинг: +11701

      Cleaner > alex1951 1 минуту назад

      Куку, Алекс.
      Локо ждешь?
      Я тоже.)))

      0
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      Рейтинг: +66

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 23 минуты назад

      Усы видать лизанул бомжарни,может вместо Сережки просится?

      1
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      Рейтинг: +8539

      Alekxei Z. 23 минуты назад

      Найдутся приверженцы противоположных мнений.
      Ссылаться можно на тех кто твою позицию поддерживает.
      Решение за тренером , он отвечает за результат.

      1
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      Рейтинг: +219

      Suvorov51 28 минут назад

      вот сколько смотрю футбол. помню черчеса. сижавал в спартаке в запасе так вроде и нормальный был. а потом его поперло а уж когда тренером стал так возомнил себя.милый тебя спасло что без отбора на чемпионат выскочил. а скажи кого вы обыграли разобранную испаниюу себя по пеналям. а кто вас 3-0 дернул в группе. а кто сборную до провала довел.вот вы с дзубой и спелись один тренеришка. а другой футболишка

      1
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      Рейтинг: +1860

      Enter2006 35 минут назад

      Можешь устроить его директором своей фабрики по разведению рыбы ))

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