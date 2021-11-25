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  • Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»

Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»

25 ноября 2021, 17:43
22

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление национальной команды на Евро-2020.

— Мы попали в не самую приятную ситуацию – да, пробились на Евро-2020, который не имели права пропускать, но в группе выступили не лучшим образом.

Уступили двум топ-командам. Но одна из них потом дошла до полуфинала, и если бы не судья, то и в финале бы играла. И вообще все видели, каким катком потом в отборе ЧМ-2022 Дания прошлась по соперникам.

Сейчас я могу сказать, что мне не стыдно за Евро-2020. Мы профессионально выполняли свою работу. Но конкретного результата тем не менее на этом турнире не добились. И признаем это.

— С Евро-2020 прошло уже почти пять месяцев. Вы же все это время анализировали, почему все-таки в группе нам не удалось показать тот самый конечный результат?

— Убежден, что решающую роль сыграл тот год, на который сдвинулся чемпионат Европы. В 2020 году у нас была бы совсем другая команда. Была бы она сильнее или вообще все матчи бы проиграла – это другой вопрос.

Но это была бы команда, которая вышла на Евро-2020 через отборы, прошла этот путь полностью с победами и поражениями. То есть цельный коллектив. Как это было на ЧМ-2018, на который выступала созревшая для этого турнира команда, и сделала там результат.

А перед ЧЕ-2021 за этот лишний год многое, что произошло. Кто-то стал старше на год, кто-то еще не успел созреть для большого турнира. А кроме того, на самом чемпионате Европы нам нужно было думать и о будущем. О том, как и с кем уже в сентябре играть отбор к чемпионату мира.

Да, мы не любим это делать – есть «здесь и сейчас», есть задача, которую ты должен решать с командой именно в данном конкретном матче. Но когда ты оцениваешь всю картину в целом, когда вынужден учитывать, не только Евро-2020, но и необходимость попадать на ЧМ-2022, тогда должен чем-то рисковать.

  • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.
  • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
  • Сборная под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

Источник: «КП»
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (22)
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NewLife
1637852020
Киргуду бомбардье.
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Боцман59rus
1637852394
_ флешбек компани, при содействии пастух стори интертеймент... представляют))))) -воспоминания полевого кАмАндира
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DemSerg
1637853834
Чурка опять гонит пургу. Виноваты все, кроме него. Ведь если футболист старше на год, то он играть уже не может. Тормоз усатый.
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моэм
1637854406
Чиновнику , как он сам себя назвал. никогда не бывает стыдно ... у них хоть ссы в глаза , скажут божья роса.
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alex1951
1637854416
Чабан.Теперь ,когда ты свободен от мук сборной,ты можешь гнать любую пургу. НО ! Обсирать (в будущем) тренера сборной не позволено никому! Запомните. Его задача поднять сборную ,сделать лучше,а не выслушивать ваш понос ,ревности,зависти,обид! Точка.
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derrik2000
1637855293
Зашейте уже ему кто-нибудь рот!!!
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Томик
1637855687
Рыба не плодоносит? Решил на этом интервью подзаработать?
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Enter2006
1637857145
Тебе не стыдно, а мне к примеру - стыдно!
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Валерий2705
1637861711
Результат там сделал домашний чемпионат и эмоции. Бездарь.
Ответить
Oldtrafford83
1637901274
А за что тебе стыдится??? Ты бабла срубил, а стыдно было как раз нам, простым болельщикам .
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