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    Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление национальной команды на Евро-2020.

    — Мы попали в не самую приятную ситуацию – да, пробились на Евро-2020, который не имели права пропускать, но в группе выступили не лучшим образом.

    Уступили двум топ-командам. Но одна из них потом дошла до полуфинала, и если бы не судья, то и в финале бы играла. И вообще все видели, каким катком потом в отборе ЧМ-2022 Дания прошлась по соперникам.

    Сейчас я могу сказать, что мне не стыдно за Евро-2020. Мы профессионально выполняли свою работу. Но конкретного результата тем не менее на этом турнире не добились. И признаем это.

    — С Евро-2020 прошло уже почти пять месяцев. Вы же все это время анализировали, почему все-таки в группе нам не удалось показать тот самый конечный результат?

    — Убежден, что решающую роль сыграл тот год, на который сдвинулся чемпионат Европы. В 2020 году у нас была бы совсем другая команда. Была бы она сильнее или вообще все матчи бы проиграла – это другой вопрос.

    Но это была бы команда, которая вышла на Евро-2020 через отборы, прошла этот путь полностью с победами и поражениями. То есть цельный коллектив. Как это было на ЧМ-2018, на который выступала созревшая для этого турнира команда, и сделала там результат.

    А перед ЧЕ-2021 за этот лишний год многое, что произошло. Кто-то стал старше на год, кто-то еще не успел созреть для большого турнира. А кроме того, на самом чемпионате Европы нам нужно было думать и о будущем. О том, как и с кем уже в сентябре играть отбор к чемпионату мира.

    Да, мы не любим это делать – есть «здесь и сейчас», есть задача, которую ты должен решать с командой именно в данном конкретном матче. Но когда ты оцениваешь всю картину в целом, когда вынужден учитывать, не только Евро-2020, но и необходимость попадать на ЧМ-2022, тогда должен чем-то рисковать.

    • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.
    • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • Сборная под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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    Источник: «КП»

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии22
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      Рейтинг: +11701

      Cleaner 12 минут назад

      Лишний год был У ВСЕХ КОМАНД!

      1
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      Рейтинг: +1860

      Enter2006 30 минут назад

      Тебе не стыдно, а мне к примеру - стыдно!

      0
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      Рейтинг: +359

      Forvard47 33 минуты назад

      ну конечно жиркову было бы 38, а целых 37.. да и великий артемий рукаку был бы на год моложе.. других та у стасона игроков нет чтобы их было заменить придурок

      0
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      Рейтинг: +6442

      Томик 54 минуты назад

      Рыба не плодоносит? Решил на этом интервью подзаработать?

      0
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      Рейтинг: +17695

      derrik2000 1 час назад

      Зашейте уже ему кто-нибудь рот!!!

      1
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      Рейтинг: +10123

      alex1951 1 час назад

      Чабан.Теперь ,когда ты свободен от мук сборной,ты можешь гнать любую пургу.
      НО ! Обсирать (в будущем) тренера сборной не позволено никому! Запомните.
      Его задача поднять сборную ,сделать лучше,а не выслушивать ваш понос ,ревности,зависти,обид! Точка.

      1
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      Рейтинг: +11701

      Cleaner > alex1951 8 минут назад

      Алекс, Вы о чем? Что в Вашей голове решило, что Черчесов кого то "обсирает"?

      0
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      Рейтинг: +1285

      моэм 1 час назад

      Чиновнику , как он сам себя назвал. никогда не бывает стыдно ... у них хоть ссы в глаза , скажут божья роса.

      2
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      Рейтинг: +7577

      FanatSerj 1 час назад

      Да нормально играли на свой уровень на том Евро, причем реально не везло поэтому обошлось без чуда, ну тот же пример с Карпиним и Кудряшовым, а на том евро что не матч был то детский привоз, то по мячу не попал и причем тут тренер.
      Ему конечно можно предъявить что он не смог так же эмоционально настроить игроков как на том же домашнем ЧМ, ну тут тоже одно дело при своём стадионе играть, а другое дело когда ты не то что на нейтральном, а даже на чужом поле с Датчанами и там наши явно поплыли под той атмосферой.

      0
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      Рейтинг: +1149

      DemSerg 1 час назад

      Чурка опять гонит пургу. Виноваты все, кроме него. Ведь если футболист старше на год, то он играть уже не может. Тормоз усатый.

      2
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      Рейтинг: +7314

      Сильвербой 1 час назад

      Кусок дебила!

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