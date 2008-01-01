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    Черчесов: «До 12 декабря был сконцентрирован на свадьбе сына, поэтому отказывал клубам. Смотрел только в сторону сборных»

    Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему решил возглавить клуб, а не сборную.

    «Почему до назначения в «Ференцварош» не комментировал слухи о себе? Окончательно я освободился ближе к полуночи 12 декабря, когда закончилась свадьба сына. Проведение такого события в осетинском доме ― большое мероприятие, поэтому был сконцентрирован на этом.

    Раньше я смотрел только в сторону сборных, потому что работа там не помешала бы мне поженить сына. Клубам отказывал.

    Что касается предложений от сборных — когда ты заточен на Катар, нацелен на поезд, который туда идeт, то готов запрыгнуть на соседний, который тоже туда направляется. Наш тренерский штаб был вовлечeн в этот процесс. Я об этом думал.

    Сейчас наша семейная подготовка закончилась, а поезд в Катар уже проехал мимо. Поэтому был открыт и для клубной работы», – сказал Черчесов.

    Черчесов может совмещать работу в «Ференцвароше» и сборной Венгрии

    Задачи Черчесова в «Ференцвароше» – выиграть чемпионат Венгрии, Кубок и выйти в групповой этап еврокубка

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    Источник: «Чемпионат»

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