Черчесов: «До 12 декабря был сконцентрирован на свадьбе сына, поэтому отказывал клубам. Смотрел только в сторону сборных»

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему решил возглавить клуб, а не сборную.

«Почему до назначения в «Ференцварош» не комментировал слухи о себе? Окончательно я освободился ближе к полуночи 12 декабря, когда закончилась свадьба сына. Проведение такого события в осетинском доме ― большое мероприятие, поэтому был сконцентрирован на этом.

Раньше я смотрел только в сторону сборных, потому что работа там не помешала бы мне поженить сына. Клубам отказывал.

Что касается предложений от сборных — когда ты заточен на Катар, нацелен на поезд, который туда идeт, то готов запрыгнуть на соседний, который тоже туда направляется. Наш тренерский штаб был вовлечeн в этот процесс. Я об этом думал.

Сейчас наша семейная подготовка закончилась, а поезд в Катар уже проехал мимо. Поэтому был открыт и для клубной работы», – сказал Черчесов.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в понедельник, 20 декабря.

В его тренерский штаб войдут Мирослав Ромащенко , Гинтерас Стауче и Владимир Паников .

, и . Дебют российского тренера ожидается 27 января.

Черчесов может совмещать работу в «Ференцвароше» и сборной Венгрии

Задачи Черчесова в «Ференцвароше» – выиграть чемпионат Венгрии, Кубок и выйти в групповой этап еврокубка