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  • Задачи Черчесова в «Ференцвароше» – выиграть чемпионат Венгрии, Кубок и выйти в групповой этап еврокубка

Задачи Черчесова в «Ференцвароше» – выиграть чемпионат Венгрии, Кубок и выйти в групповой этап еврокубка

20 декабря 2021, 20:50
7

Управляющий директор «Ференцвароша» Пал Орош назвал цели для нового главного тренера команды Станислава Черчесова.

«Это большая гордость для всего венгерского футбола, что такой специалист возглавил нашу команду.

Цель – выиграть чемпионат Венгрии и Кубок, а на международной арене снова выйти в групповой этап еврокубка, желательно Лиги чемпионов», – сказал Орош.

Черчесов: «Я строгий и амбициозный тренер. Хочу стать чемпионом с «Ференцварошем»

Источник: Официальный сайт «Ференцвароша»
Европа Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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Блямба
1640023967
И не спалиться..
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vladimir-7
1640025113
Более чем на 50% цель Ференвароша уже достигнута, если лысый будет просто наблюдать за игрой команды и не будет влезать в её спортивный режим, то цель будет полностью достигнута.
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ilichkadr
1640025481
Ребров сделал команду. Чабану осталось просто понаблюдать со стороны.
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Fusballer
1640025725
Плохо изучили возможности Черчесова. В еврокубке целью надо ставить минимум четверть финала.
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BlackMurder
1640026214
Можете с чабаном разрывать контракт, Дзюбу еще купите
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моэм
1640029293
Руководство Ференцвароша никак не устаивали откровенно слабые выступления клуба на еврокубках ни Реброва , ни сменившего его Штегера ... решили поставить на Черчесова ...насколько точна оказалась ставка узнаем через год ...думаю на выбор венгров повлияла не только успех на ЧМ , но и то что приняв Легию , находящуюся в заднице , сразу сделал с ней золотой дубль .
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alp
1640031576
а он по привычке все прогадит, и скажет, что так и было задумано, чтобы стать сильнее.
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