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    Задачи Черчесова в «Ференцвароше» – выиграть чемпионат Венгрии, Кубок и выйти в групповой этап еврокубка

    Управляющий директор «Ференцвароша» Пал Орош назвал цели для нового главного тренера команды Станислава Черчесова.

    «Это большая гордость для всего венгерского футбола, что такой специалист возглавил нашу команду.

    Цель – выиграть чемпионат Венгрии и Кубок, а на международной арене снова выйти в групповой этап еврокубка, желательно Лиги чемпионов», – сказал Орош.

    Черчесов: «Я строгий и амбициозный тренер. Хочу стать чемпионом с «Ференцварошем»

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    Источник: Официальный сайт «Ференцвароша»

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    Сегодня, 20:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11074

      Fusballer 7 минут назад

      Плохо изучили возможности Черчесова. В еврокубке целью надо ставить минимум четверть финала.

      0
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      Рейтинг: +13297

      ilichkadr 11 минут назад

      Ребров сделал команду. Чабану осталось просто понаблюдать со стороны.

      0
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      Рейтинг: +23485

      vladimir-7 17 минут назад

      Более чем на 50% цель Ференвароша уже достигнута, если лысый
      будет просто наблюдать за игрой команды и не будет влезать в
      её спортивный режим, то цель будет полностью достигнута.

      0
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      Рейтинг: +775

      стоп кран 32 минуты назад

      Нееее....Без Рукаку физрук этого не добудет.)))

      0
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      Рейтинг: +3202

      Блямба 36 минут назад

      И не спалиться..

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