Задачи Черчесова в «Ференцвароше» – выиграть чемпионат Венгрии, Кубок и выйти в групповой этап еврокубка

Управляющий директор «Ференцвароша» Пал Орош назвал цели для нового главного тренера команды Станислава Черчесова.

«Это большая гордость для всего венгерского футбола, что такой специалист возглавил нашу команду.

Цель – выиграть чемпионат Венгрии и Кубок, а на международной арене снова выйти в групповой этап еврокубка, желательно Лиги чемпионов», – сказал Орош.

Россиянин возглавил «Ференцварош» сегодня, 20 декабря.

В тренерский штаб Черчесова войдут Мирослав Ромащенко , Гинтерас Стауче и Владимир Паников .

, и . Его дебют ожидается 27 января.

Черчесов: «Я строгий и амбициозный тренер. Хочу стать чемпионом с «Ференцварошем»