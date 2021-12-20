Черчесов: «Я строгий и амбициозный тренер. Хочу стать чемпионом с «Ференцварошем»

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал назначение в венгерский клуб.
«Я строгий и амбициозный тренер. Талант для меня ничего не значит, если нет трудолюбия. Последнее я ценю гораздо больше.
Я хочу стать чемпионом с командой и показывать игру, которая привлечeт ещe больше болельщиков на стадион. Фанаты «Ференцвароша» фантастические, я помню их по матчу с ЦСКА», – сказал Черчесов.
- «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии.
- В штаб 58-летнего россиянина войдут Мирослав Ромащенко, Гинтерас Стауче и Владимир Паников.
- С июля Черчесов оставался без работы после ухода из сборной России.
Черчесов проведет первый официальный матч в «Ференцвароше» 27 января
Источник: официальный сайт «Ференцвароша»