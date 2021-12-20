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  • Черчесов: «Я строгий и амбициозный тренер. Хочу стать чемпионом с «Ференцварошем»

Черчесов: «Я строгий и амбициозный тренер. Хочу стать чемпионом с «Ференцварошем»

20 декабря 2021, 18:48
11

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал назначение в венгерский клуб.

«Я строгий и амбициозный тренер. Талант для меня ничего не значит, если нет трудолюбия. Последнее я ценю гораздо больше.

Я хочу стать чемпионом с командой и показывать игру, которая привлечeт ещe больше болельщиков на стадион. Фанаты «Ференцвароша» фантастические, я помню их по матчу с ЦСКА», – сказал Черчесов.

Черчесов проведет первый официальный матч в «Ференцвароше» 27 января

Источник: официальный сайт «Ференцвароша»
Россия. Премьер-лига Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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AZ
1640015717
Тише-тише... Щас полетят 100500 интервью усатого индюка... Господа-редакторы - заканчивайте... Этот клоун не Баварию возглавил... У него амбициозные планы... Сделать чемпиона Венгрии - чемпионом....
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yorgenbarenz
1640017818
Это сколько надо кислого венгерского вина выпить,чтобы пригласить банкрота в команду ,которую действующий тренер ведёт к чемпионству?
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Fusballer
1640017834
Черчесов: поднял Легию, подниму и Ференцварош!
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САДЫЧОК
1640017949
Самодур и слабый тренер.Следующий шаг его-это пригласить Дзюбу !
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Блямба
1640022165
Ещё и красивый.
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R_a_i_n
1640023729
Черчесов павлин напыщенный, не более. Этому усатому мутаку Титова с Калиниченко никогда не простят.
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Лфшт
1640028589
Гнить тебе всю жизнь в четверосортных лигах. Даже в РПЛ не нужен. Ниже дна
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Чехов на Садовой
1640035026
Солдафон, жопализ и очковтиратель.
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