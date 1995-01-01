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    Черчесов: «Я строгий и амбициозный тренер. Хочу стать чемпионом с «Ференцварошем»

    Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесова прокомментировал назначение в венгерский клуб.

    «Я строгий и амбициозный тренер. Талант для меня ничего не значит, если нет трудолюбия. Последнее я ценю гораздо больше.

    Я хочу стать чемпионом с командой и показывать игру, которая привлечeт ещe больше болельщиков на стадион. Фанаты «Ференцвароша» фантастические, я помню их по матчу с ЦСКА», – сказал Черчесов.

    Черчесов проведет первый официальный матч в «Ференцвароше» 27 января

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    Источник: официальный сайт «Ференцвароша»

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8595

      САДЫЧОК 10 минут назад

      Самодур и слабый тренер.Следующий шаг его-это пригласить Дзюбу !

      1
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      Рейтинг: +11070

      Fusballer 12 минут назад

      Черчесов: поднял Легию, подниму и Ференцварош!

      0
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      Рейтинг: +2505

      yorgenbarenz 12 минут назад

      Это сколько надо кислого венгерского вина выпить,чтобы пригласить банкрота в команду ,которую действующий тренер ведёт к чемпионству?

      0
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      Рейтинг: +3228

      AZ 47 минут назад

      Тише-тише... Щас полетят 100500 интервью усатого индюка... Господа-редакторы - заканчивайте... Этот клоун не Баварию возглавил... У него амбициозные планы... Сделать чемпиона Венгрии - чемпионом....

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