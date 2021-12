«Ференцварош» объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера клуба.

Условия контракта с 58-летним россиянином не разглашаются.

Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU