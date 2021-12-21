Черчесов может совмещать работу в «Ференцвароше» и сборной Венгрии

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов может возглавить еще и сборную Венгрии.
– Нам всю осень говорили, что вот-вот Черчесов возглавит сборную Польши.
– А он возглавит сборную Венгрии.
– Подожди, стоп. Сборную Турции. Может возглавить какую-то команду из России, ЦСКА...
– Не было такого никогда.
– Писали, что предложение из Бельгии есть, а в итоге «Ференцварош». Это что? Это сравнимо, на твой взгляд?
– Слушай, ну здесь все просто: какие амбиции. Мы точно не знаем, какой клуб звал его в Бельгии, на какие условия.
– Писали, что «Антверпен».
– Ну «Антверпен»... «Ференцварош» для него хороший вызов. Богатая команда, венгерский премьер-министр Орбан за нее болеет.
Плюс не забываем, что он может еще возглавить сборную Венгрии и совмещать. Такие консультации в федерации ведутся.
- Черчесов возглавил «Ференцварош» в понедельник, 20 декабря.
- В его тренерский штаб войдут Мирослав Ромащенко, Гинтерас Стауче и Владимир Паников.
- Дебют российского тренера ожидается 27 января.