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  • Черчесов может совмещать работу в «Ференцвароше» и сборной Венгрии

Черчесов может совмещать работу в «Ференцвароше» и сборной Венгрии

21 декабря 2021, 00:40
4

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов может возглавить еще и сборную Венгрии.

– Нам всю осень говорили, что вот-вот Черчесов возглавит сборную Польши.

– А он возглавит сборную Венгрии.

– Подожди, стоп. Сборную Турции. Может возглавить какую-то команду из России, ЦСКА...

– Не было такого никогда.

– Писали, что предложение из Бельгии есть, а в итоге «Ференцварош». Это что? Это сравнимо, на твой взгляд?

– Слушай, ну здесь все просто: какие амбиции. Мы точно не знаем, какой клуб звал его в Бельгии, на какие условия.

– Писали, что «Антверпен».

– Ну «Антверпен»... «Ференцварош» для него хороший вызов. Богатая команда, венгерский премьер-министр Орбан за нее болеет.

Плюс не забываем, что он может еще возглавить сборную Венгрии и совмещать. Такие консультации в федерации ведутся.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Европа Венгрия Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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sdkfewr21
1640038009
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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alex1951
1640041648
Мне уже страшно......Представляю .......Венгрия против России......Венгры Чабан и Дзюбан против Русские Карпуша и ...и.....и.....Захарян,если не ошибаюсь...
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DOCTOR PENALTY
1640060008
Клуб, сборная, много рыбы... А вы говорите чабан... усы... )))
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OlegMilleniumDaveBoiko198
1640065490
Это где-ж так Венгрия накосячила???!!!!!
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