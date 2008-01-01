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    Черчесов может совмещать работу в «Ференцвароше» и сборной Венгрии

    Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов может возглавить еще и сборную Венгрии.

    – Нам всю осень говорили, что вот-вот Черчесов возглавит сборную Польши.

    – А он возглавит сборную Венгрии.

    – Подожди, стоп. Сборную Турции. Может возглавить какую-то команду из России, ЦСКА...

    – Не было такого никогда.

    – Писали, что предложение из Бельгии есть, а в итоге «Ференцварош». Это что? Это сравнимо, на твой взгляд?

    – Слушай, ну здесь все просто: какие амбиции. Мы точно не знаем, какой клуб звал его в Бельгии, на какие условия.

    – Писали, что «Антверпен».

    – Ну «Антверпен»... «Ференцварош» для него хороший вызов. Богатая команда, венгерский премьер-министр Орбан за нее болеет.

    Плюс не забываем, что он может еще возглавить сборную Венгрии и совмещать. Такие консультации в федерации ведутся.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      sdkfewr21 36 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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