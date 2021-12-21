Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Я не доделал в сборной то, что нужно доделать. Уверен, Россия вышла бы на ЧМ-2022»

Черчесов: «Я не доделал в сборной то, что нужно доделать. Уверен, Россия вышла бы на ЧМ-2022»

21 декабря 2021, 10:52
16

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об уходе из национальной командой.

― Давайте восстановим день вашего ухода из сборной. Как это было?

― Мне позвонил Сан Саныч Алаев, сказал, что вызывают.

― Вы догадывались зачем?

― До конца нет. За пять лет столько было совещаний после побед и поражений, поводов для встреч.

― Сколько занял разговор с Дюковым?

― На часы не смотрел, но где-то 20-30 минут. Потом поехал домой.

― Как вас там встретили?

― Пришeл, мне сказали: «Наконец-то папа вернулся». Кому папа, кому муж, хотя я каждый день дома был, но мозгами нет.

― Почему вы решили отказаться от неустойки?

― Не хотел бы про это подробно говорить. Смысл только в том, что речь шла не о клубе, а о сборной твоей страны.

― Скучаете по сборной?

― Пять лет ― нормально. Какая-то дверь закрывается, новая открывается. Главное, как к этому относиться и с чем уходить.

― А вы с чем уходили?

― Я не доделал то, что нужно доделать. Ни один пункт контракта не нарушил. Со сборной наш тренерский штаб все задачи решил, и на ЧМ-2022 мы бы вышли. Уверен.

  • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.
  • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
  • С ним сборная дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

Черчесов – о критике после Евро-2020: «Говорю одно, а слышат другое. Двоечники ничего не поняли»

Черчесов: «Готов вернуться в «Спартак» на роль тренера. Там ад? Для меня это обычное состояние»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Серёга Краснодарский
1640073595
Года на три раньше нужно было гнать в шею. Это моё мнение.
Ответить
Давид59
1640073768
Так и с Карпиным может выйдут. Чего это он сборную уже похоронил.
Ответить
Блямба
1640076601
А давайте Вы лучше в Хунгарии будете "доделывать".. Тут - итак ..Ваша "вишенка на торте" не проходит до сих пор. Хотя тужатся все.
Ответить
САДЫЧОК
1640077049
Черчесов ты сделал то , что теперь очень сложно выйти на ЧМ !
Ответить
yorgenbarenz
1640080921
Интересно,а недоделанные тоже умеют доделывать?
Ответить
Vitaga
1640085789
Кому папа, кому муж, хотя я каждый день дома был, но мозгами нет........ - мозгами ты вообще где то далеко-далеко и всё не вернешься
Ответить
Derzkiy1
1640085924
Они с рукоблудом одного склада ума
Ответить
serglider
1640113118
Сказочник! Если бы наши не просрали игру словакам при Черчесове, то последняя игра с хорватами вообще ничего уже не решала... Овцевод стопудово, в очередной бы раз (в который уже по счету) провалил осенние игры сборной...
Ответить
Vitaga
1640115644
черчесов тяжелый тип.... ехал по вызову руководства и не знал что его снимут. тут он или лукавит или совсем идиот. при нем у сборной шансы были на 4е место. какой ЧМ? проиграли бы и словении и словакии. Дзюба простоял бы на поле столбиком и забил бы Кипру став лучшим бомбардиром сборной.
Ответить
Рубинище
1640198911
Как хорошо что его выперли.
Ответить
Главные новости
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
1
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
3
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
13
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
12
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
4
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
23
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+