Черчесов: «Я не доделал в сборной то, что нужно доделать. Уверен, Россия вышла бы на ЧМ-2022»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об уходе из национальной командой.
― Давайте восстановим день вашего ухода из сборной. Как это было?
― Мне позвонил Сан Саныч Алаев, сказал, что вызывают.
― Вы догадывались зачем?
― До конца нет. За пять лет столько было совещаний после побед и поражений, поводов для встреч.
― Сколько занял разговор с Дюковым?
― На часы не смотрел, но где-то 20-30 минут. Потом поехал домой.
― Как вас там встретили?
― Пришeл, мне сказали: «Наконец-то папа вернулся». Кому папа, кому муж, хотя я каждый день дома был, но мозгами нет.
― Почему вы решили отказаться от неустойки?
― Не хотел бы про это подробно говорить. Смысл только в том, что речь шла не о клубе, а о сборной твоей страны.
― Скучаете по сборной?
― Пять лет ― нормально. Какая-то дверь закрывается, новая открывается. Главное, как к этому относиться и с чем уходить.
― А вы с чем уходили?
― Я не доделал то, что нужно доделать. Ни один пункт контракта не нарушил. Со сборной наш тренерский штаб все задачи решил, и на ЧМ-2022 мы бы вышли. Уверен.
- Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.
- Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
- С ним сборная дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
Черчесов – о критике после Евро-2020: «Говорю одно, а слышат другое. Двоечники ничего не поняли»
Черчесов: «Готов вернуться в «Спартак» на роль тренера. Там ад? Для меня это обычное состояние»