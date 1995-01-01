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    Черчесов: «Я не доделал в сборной то, что нужно доделать. Уверен, Россия вышла бы на ЧМ-2022»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об уходе из национальной командой.

    ― Давайте восстановим день вашего ухода из сборной. Как это было?

    ― Мне позвонил Сан Саныч Алаев, сказал, что вызывают.

    ― Вы догадывались зачем?

    ― До конца нет. За пять лет столько было совещаний после побед и поражений, поводов для встреч.

    ― Сколько занял разговор с Дюковым?

    ― На часы не смотрел, но где-то 20-30 минут. Потом поехал домой.

    ― Как вас там встретили?

    ― Пришeл, мне сказали: «Наконец-то папа вернулся». Кому папа, кому муж, хотя я каждый день дома был, но мозгами нет.

    ― Почему вы решили отказаться от неустойки?

    ― Не хотел бы про это подробно говорить. Смысл только в том, что речь шла не о клубе, а о сборной твоей страны.

    ― Скучаете по сборной?

    ― Пять лет ― нормально. Какая-то дверь закрывается, новая открывается. Главное, как к этому относиться и с чем уходить.

    ― А вы с чем уходили?

    ― Я не доделал то, что нужно доделать. Ни один пункт контракта не нарушил. Со сборной наш тренерский штаб все задачи решил, и на ЧМ-2022 мы бы вышли. Уверен.

    • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.
    • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • С ним сборная дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии19
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      Рейтинг: +2506

      yorgenbarenz 47 минут назад

      Интересно,а недоделанные тоже умеют доделывать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8605

      САДЫЧОК 1 час назад

      Черчесов ты сделал то , что теперь очень сложно выйти на ЧМ !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3213

      Блямба 1 час назад

      А давайте Вы лучше в Хунгарии будете "доделывать"..
      Тут - итак ..Ваша "вишенка на торте" не проходит до сих пор.
      Хотя тужатся все.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5051

      Semenycch 2 часа назад

      Попала бы сборная на ЧМ или нет сложно говорить, футбол в значительной степени непредсказуем. А вот тот факт, что сборная бы играла в футбол задорный, атакующий, а не тупым стадом стояла около своих ворот, неоспорим!

      1
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      Рейтинг: +22

      Huguaan > Semenycch 2 часа назад

      пхахахахах, он показал, как к отбору за 3 матча 0 побед ! задорный ? пхахахаха

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5320

      Давид59 2 часа назад

      Так и с Карпиным может выйдут. Чего это он сборную уже похоронил.

      2
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      Рейтинг: +5051

      Semenycch > Давид59 2 часа назад

      У тебя реально мозгов нет? В марте все наши футболисты без исключения нормально мяч не могут остановить, а футболисты той же сборной Польши будут на пике формы! И при тренере идиоте у нашей сборной нет ни одного шанса.

      2
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      Рейтинг: +23

      КУКУШКА > Semenycch 2 часа назад

      Ты прям как Ванга)))
      Тогда получается наши бревна ПРИ ЛУЧШИХ тренерах МИРА не выйдут на МИР,если у нас пауза,так что ли??
      ахахахах!! Ты людей не смешил хоть бы

      0
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      Рейтинг: +15438

      Garrincha58 > КУКУШКА 13 минут назад

      у нас огромная страна огромные леса и как всегда много брёвен но нет фабрики чтобы из брёвен вытесать приличную мебель

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23

      КУКУШКА 2 часа назад

      Физрук тренируй Венгров молча))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5051

      Semenycch > КУКУШКА 2 часа назад

      Тебя никто не спросил.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      КУКУШКА > Semenycch 2 часа назад

      А тебя спросили??
      Этого говно-тренера попрут через месяц))

      1
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      ...
      Рейтинг: +8605

      САДЫЧОК > Semenycch 1 час назад

      Ты , наверное жена Черчесова ?
      Обьясни ему , что якобы , да кабы .. не бывает !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14324

      KLIM777 2 часа назад

      она бы даже 2 место не заняла, все было на волоске. Валера внес необходимую атмосферу и почти в кармане было 1 место.

      3
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      ...
      Рейтинг: +5051

      Semenycch > KLIM777 2 часа назад

      Чего говно Карпин принес? Ты хоть один матч при идиоте Карпине видел? И что получил удовольствие от этого постыдства?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14324

      KLIM777 > Semenycch 2 часа назад

      игра забывается, результат остается. В данном случае так. А при Стасике что там были супер-игры?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27610

      silver29 2 часа назад

      с этим зазнайкой сборная и до стыков бы не дошла, глупая подстава кудявого не дотерпели 5 минут ((((( можно работу Карпина называть фартом, но в сравнении результат очевиден, черчесов это пастух, а не тренер.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1095

      Серёга Краснодарский 2 часа назад

      Года на три раньше нужно было гнать в шею. Это моё мнение.

      2
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      Рейтинг: +1896

      Niko 2 часа назад

      Ключевое тут "БЫ". Вы "БЫ" из группы на Евро вышли лучше, тогда "БЫ" был шанс выйти на ЧМ

      0
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