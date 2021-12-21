Черчесов: «Я не доделал в сборной то, что нужно доделать. Уверен, Россия вышла бы на ЧМ-2022»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об уходе из национальной командой.

― Давайте восстановим день вашего ухода из сборной. Как это было?

― Мне позвонил Сан Саныч Алаев, сказал, что вызывают.

― Вы догадывались зачем?

― До конца нет. За пять лет столько было совещаний после побед и поражений, поводов для встреч.

― Сколько занял разговор с Дюковым?

― На часы не смотрел, но где-то 20-30 минут. Потом поехал домой.

― Как вас там встретили?

― Пришeл, мне сказали: «Наконец-то папа вернулся». Кому папа, кому муж, хотя я каждый день дома был, но мозгами нет.

― Почему вы решили отказаться от неустойки?

― Не хотел бы про это подробно говорить. Смысл только в том, что речь шла не о клубе, а о сборной твоей страны.

― Скучаете по сборной?

― Пять лет ― нормально. Какая-то дверь закрывается, новая открывается. Главное, как к этому относиться и с чем уходить.

― А вы с чем уходили?

― Я не доделал то, что нужно доделать. Ни один пункт контракта не нарушил. Со сборной наш тренерский штаб все задачи решил, и на ЧМ-2022 мы бы вышли. Уверен.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.

Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

С ним сборная дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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