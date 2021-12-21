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  • Черчесов: «Готов вернуться в «Спартак» на роль тренера. Там ад? Для меня это обычное состояние»

Черчесов: «Готов вернуться в «Спартак» на роль тренера. Там ад? Для меня это обычное состояние»

21 декабря 2021, 09:13
8

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что готов вернуться в «Спартак».

― Представим: к вам обращается «Спартак». Какое требование вы выдвинете, чтобы вам было комфортно работать? Учитывая, какой ад там происходит.

― У меня нет столько эпитетов, чтобы рассуждать, как вы. Мозги в сослагательном наклонении не работают. А если нет предложения, то зачем тратить время на виртуальные обсуждения?

Как ты там сказал? «Ад»? А по-другому в футболе вообще бывает? Что для вас ад – для тренера обычное состояние.

― То есть это нормально, когда жена владельца…

― Так, стоп-стоп. Я чуть-чуть ответил, остальное – всe в сторону. У каждого клуба бывает плохой период. Взять ту же «Барселону» – у них сейчас перестройка. Другое дело, что у одних это тянется чуть дольше, у других – проходит чуть быстрее.

― Вы готовы вернуться в «Спартак», если вас позовут?

― На какую роль?

― Главного тренера.

― Абсолютно.

  • Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008-й год.
  • В понедельник, 20 декабря, он возглавил «Ференцварош».
  • Дебют Черчесова в венгерском клубе ожидается 27 января.

Черчесов – о критике после Евро-2020: «Говорю одно, а слышат другое. Двоечники ничего не поняли»

Черчесов: «До 12 декабря был сконцентрирован на свадьбе сына, поэтому отказывал клубам. Смотрел только в сторону сборных»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Добрый Бобер
1640067975
Вчера с шарфом "Фенецвареша" фоткался, сегодня готов вернуться в "Спартак". Принципиальнейший человек, однако.
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FanatSerj
1640069818
А что в Спартак то, там пока новый тренер есть, на годик должно хватить, а вот в сборной уже в марте тренера не будет, тут место более вакантно.
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JTherry
1640069937
ад в кулуарах власти Спартака был в течение 20 лет, а вот как перешагнуть "через труп" Заремы...?)
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Andrew01
1640070562
"Так, стоп-стоп. Я чуть-чуть ответил," - надо запомнить про чуть-чуть )))))))) "Абсолютно" ????? ДА или НЕТ??? - снова ничего не понятно, а потом обижается, что его не понимают.
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oyabun
1640070628
К сожалению Спартак стал испытательным полигоном для тренеров ноунеймов. Думаю не ошибусь, если скажу что по окончании этого сезона Ваноли уже будет паковать вещи для возвращения домой. Ничего личного! Просто так уж в клубе повелось. Всегда был против Черчесова, но нынешняя токсичная обстановка в клубе заставляет задуматься, может его назначение было бы лучшим решением? Не потому что он хорош, как раз нет, а потому что только такой сможет хоть как то тренировать в этих условиях.
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plehanov6
1640087385
Нех.й делать в " Спартаке"! Там сейчас нет таких классных игроков, которых ты, из за своих восточных амбиций, засунул бы в задницу и выжил бы из команды!
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Bozigit
1640100920
Будет нелегко)
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