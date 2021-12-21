Черчесов: «Готов вернуться в «Спартак» на роль тренера. Там ад? Для меня это обычное состояние»

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что готов вернуться в «Спартак».

― Представим: к вам обращается «Спартак». Какое требование вы выдвинете, чтобы вам было комфортно работать? Учитывая, какой ад там происходит.

― У меня нет столько эпитетов, чтобы рассуждать, как вы. Мозги в сослагательном наклонении не работают. А если нет предложения, то зачем тратить время на виртуальные обсуждения?

Как ты там сказал? «Ад»? А по-другому в футболе вообще бывает? Что для вас ад – для тренера обычное состояние.

― То есть это нормально, когда жена владельца…

― Так, стоп-стоп. Я чуть-чуть ответил, остальное – всe в сторону. У каждого клуба бывает плохой период. Взять ту же «Барселону» – у них сейчас перестройка. Другое дело, что у одних это тянется чуть дольше, у других – проходит чуть быстрее.

― Вы готовы вернуться в «Спартак», если вас позовут?

― На какую роль?

― Главного тренера.

― Абсолютно.

Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008-й год.

В понедельник, 20 декабря, он возглавил «Ференцварош».

Дебют Черчесова в венгерском клубе ожидается 27 января.

Черчесов – о критике после Евро-2020: «Говорю одно, а слышат другое. Двоечники ничего не поняли»

Черчесов: «До 12 декабря был сконцентрирован на свадьбе сына, поэтому отказывал клубам. Смотрел только в сторону сборных»