Черчесов: «Готов вернуться в «Спартак» на роль тренера. Там ад? Для меня это обычное состояние»

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что готов вернуться в «Спартак».
― Представим: к вам обращается «Спартак». Какое требование вы выдвинете, чтобы вам было комфортно работать? Учитывая, какой ад там происходит.
― У меня нет столько эпитетов, чтобы рассуждать, как вы. Мозги в сослагательном наклонении не работают. А если нет предложения, то зачем тратить время на виртуальные обсуждения?
Как ты там сказал? «Ад»? А по-другому в футболе вообще бывает? Что для вас ад – для тренера обычное состояние.
― То есть это нормально, когда жена владельца…
― Так, стоп-стоп. Я чуть-чуть ответил, остальное – всe в сторону. У каждого клуба бывает плохой период. Взять ту же «Барселону» – у них сейчас перестройка. Другое дело, что у одних это тянется чуть дольше, у других – проходит чуть быстрее.
― Вы готовы вернуться в «Спартак», если вас позовут?
― На какую роль?
― Главного тренера.
― Абсолютно.
- Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008-й год.
- В понедельник, 20 декабря, он возглавил «Ференцварош».
- Дебют Черчесова в венгерском клубе ожидается 27 января.
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