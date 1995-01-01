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    Черчесов: «Готов вернуться в «Спартак» на роль тренера. Там ад? Для меня это обычное состояние»

    Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что готов вернуться в «Спартак».

    ― Представим: к вам обращается «Спартак». Какое требование вы выдвинете, чтобы вам было комфортно работать? Учитывая, какой ад там происходит.

    ― У меня нет столько эпитетов, чтобы рассуждать, как вы. Мозги в сослагательном наклонении не работают. А если нет предложения, то зачем тратить время на виртуальные обсуждения?

    Как ты там сказал? «Ад»? А по-другому в футболе вообще бывает? Что для вас ад – для тренера обычное состояние.

    ― То есть это нормально, когда жена владельца…

    ― Так, стоп-стоп. Я чуть-чуть ответил, остальное – всe в сторону. У каждого клуба бывает плохой период. Взять ту же «Барселону» – у них сейчас перестройка. Другое дело, что у одних это тянется чуть дольше, у других – проходит чуть быстрее.

    ― Вы готовы вернуться в «Спартак», если вас позовут?

    ― На какую роль?

    ― Главного тренера.

    ― Абсолютно.

    • Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008-й год.
    • В понедельник, 20 декабря, он возглавил «Ференцварош».
    • Дебют Черчесова в венгерском клубе ожидается 27 января.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:13
    Комментарии5
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      Рейтинг: +31097

      oyabun 5 минут назад

      К сожалению Спартак стал испытательным полигоном для тренеров ноунеймов. Думаю не ошибусь, если скажу что по окончании этого сезона Ваноли уже будет паковать вещи для возвращения домой. Ничего личного! Просто так уж в клубе повелось. Всегда был против Черчесова, но нынешняя токсичная обстановка в клубе заставляет задуматься, может его назначение было бы лучшим решением? Не потому что он хорош, как раз нет, а потому что только такой сможет хоть как то тренировать в этих условиях.

      0
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      Рейтинг: +1039

      Andrew01 6 минут назад

      "Так, стоп-стоп. Я чуть-чуть ответил," - надо запомнить про чуть-чуть ))))))))
      "Абсолютно" ????? ДА или НЕТ??? - снова ничего не понятно, а потом обижается, что его не понимают.

      0
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      Рейтинг: +19307

      JTherry 17 минут назад

      ад в кулуарах власти Спартака был в течение 20 лет, а вот как перешагнуть "через труп" Заремы...?)

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      Рейтинг: +7717

      FanatSerj 19 минут назад

      А что в Спартак то, там пока новый тренер есть, на годик должно хватить, а вот в сборной уже в марте тренера не будет, тут место более вакантно.

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      Рейтинг: +5715

      Добрый Бобер 50 минут назад

      Вчера с шарфом "Фенецвареша" фоткался, сегодня готов вернуться в "Спартак". Принципиальнейший человек, однако.

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