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    Черчесов – о российских игроках в «Ференцвароше»: «Нет задачи привезти футболиста из какой-либо страны»

    Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов пока не знает, будут ли играть в его команде футболисты из России.

    – Кто-то из российских футболистов может оказаться в «Ференцвароше»?

    – Покупать кого бы то ни было неправильно. Мы эту тему тоже обсуждали. В команде подобраны квалифицированные исполнители, в целом состав меня устраивает. Надо для начала понять, у кого какой контракт, когда заканчивается, какие у людей планы.

    Почти весь понедельник общались со спортивным директором – и у нас нет задачи привезти футболиста из какой-либо страны. Надо просто все делать правильно.

    Черчесов: «До 12 декабря был сконцентрирован на свадьбе сына, поэтому отказывал клубам. Смотрел только в сторону сборных»

    Черчесов – о критике после Евро-2020: «Говорю одно, а слышат другое. Двоечники ничего не поняли»

    Черчесов: «Готов вернуться в «Спартак» на роль тренера. Там ад? Для меня это обычное состояние»

    Черчесов: «Я не доделал в сборной то, что нужно доделать. Уверен, Россия вышла бы на ЧМ-2022»

    Черчесов: «Начинать поход на ЧМ с обсуждения сахара – путь в никуда. Карпин уводит от главного к второстепенному»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3214

      Блямба 6 минут назад

      Снять увлекательную киноэпопею "Два Фёдора" попробуй..
      Там ещё Чалов не пробовался только..
      И-домой.

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