Черчесов – о российских игроках в «Ференцвароше»: «Нет задачи привезти футболиста из какой-либо страны»

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов пока не знает, будут ли играть в его команде футболисты из России.
– Кто-то из российских футболистов может оказаться в «Ференцвароше»?
– Покупать кого бы то ни было неправильно. Мы эту тему тоже обсуждали. В команде подобраны квалифицированные исполнители, в целом состав меня устраивает. Надо для начала понять, у кого какой контракт, когда заканчивается, какие у людей планы.
Почти весь понедельник общались со спортивным директором – и у нас нет задачи привезти футболиста из какой-либо страны. Надо просто все делать правильно.
- Черчесов возглавил «Ференцварош» в понедельник, 20 декабря.
- В его тренерский штаб войдут Мирослав Ромащенко, Гинтерас Стауче и Владимир Паников.
- Дебют российского тренера ожидается 27 января.
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