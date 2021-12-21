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  • Черчесов: «Начинать поход на ЧМ с обсуждения сахара – путь в никуда. Карпин уводит от главного к второстепенному»

Черчесов: «Начинать поход на ЧМ с обсуждения сахара – путь в никуда. Карпин уводит от главного к второстепенному»

21 декабря 2021, 11:59
19

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о запрете сахара в национальной команде после прихода Валерия Карпина.

― Карпина с первого дня на каждом шагу спрашивают про запрет сахара. У вас он был?

― Начну издалека. Надеюсь, что Виктор Гончаренко на меня не обидится. Когда он пришeл в ЦСКА, на сборах стоял на поле с флипчартом. Все увидели фотографию и начали говорить, что это новшество. Я после этого товарищу отправил фото 2007 года, где я с этим флипчартом уже стоял на поле в Тарасовке.

Я к чему веду: если мы про сахар не говорили, это значит, что у нас Безуглов и Мульченко его ложками в борщ насыпали? Если мы поход на чемпионат мира начинаем с обсуждения сахара – кушаем мы его или нет, то это путь в никуда. Скорее, уводим к второстепенному от главного.

― Почему вы про это не рассказывали?

― Зачем мне это делать? Давайте теперь начнeм рассказывать, что мы зубы по утрам чистим.

  • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.
  • С ним сборная дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
  • В марте Россия сыграет в стыках ЧМ-2022.

Черчесов: «Я не доделал в сборной то, что нужно доделать. Уверен, Россия вышла бы на ЧМ-2022»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав Карпин Валерий
Комментарии (19)
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Huguaan
1640077808
вот он токсичный, норм тренеришка...
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DOCTOR PENALTY
1640077923
Зависть... дикая зависть! В этом весь Черчесов.
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Блямба
1640077963
Это называется-получил должность(хоть и в Венгрии).. И смелость начала зашкаливать. Из-за бугра любая речь бодра. Гавёный, всё-таки, был у нас полевой командир..
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3meeeD
1640079066
Если бы не домашний чм.отбор бы провалил усатый
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derrik2000
1640079432
Как-то все навалились на усатого, а НИКТО не понял, что это был ОТВЕТ НА ВОПРОС! "― Карпина с первого дня на каждом шагу спрашивают про запрет сахара. У вас он был?" Он имел в виду, что спрашивайте о моём видении подготовки к важнейшим, в настоящий момент, стыковым матчам, а не начинайте с сахара, как будто есть или НЕ есть сахар - важнейшая проблема. Хотя о нём, как к тренере главной команды страны, у меня очень невысокое мнение. Но, тем не менее, вопросы как ему, так и мне, хотелось бы, чтобы журналюшки задавали НУЖНЫЕ И ВАЖНЫЕ. Или что, этот журналюшка, бравший у Черчесова интервью, ожирением страдает??? А усатый, по моему мнению, просто хотел, согласившись тренировать сборную, взять планку, которая ваше той, на что он способен. Почему и поплатился, мягко говоря, нелюбовью российских болельщиков. Собственно, у меня такое же мнение о Карпине, но, может быть, я ошибаюсь.
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NewLife
1640081431
Есть женщины, которые для тонкой талии удаляют ребра. Есть те, которые голодают так, что получают анорексию. Есть мужики, тело которых состоит из огромных бугров, и они скорее выглядят, как гуманоиды, а не люди. Это все эксцессы, но ведь правда, что все вкусное вредно, как минимум, не полезно. Тем не менее, глупо что-либо запрещать и лишать людей маленьких жизненных радостей, пусть Карпин применяет это к себе. Мой тренер по фитнесу говорил, что можно все, но без фанатизма и в меру))
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FanatSerj
1640082600
Ну тут явно разная стратегия подхода, у Черчесова в виде главного "клоуна" в сборной был Дзюба, который всё информационное давление и шум брал на себя. Карпин же сам вместо Дзюбы выступает, что лучше что хуже? да не сильно важно, как ТОП сборные не обыгрывали так и не обыгрывают, бывают чудеса в виде ноги Акинфеева, но чаще кривые ноги Семенова (Бельгия), кривые ноги Зобнина (Дания), кривые ноги Кудряшова (Хорватия), тренеров можно хоть каждый год менять, только ноги от этого у футболистов не выпрямятся. И лучше эти деньги и энергию на детский футбол тратить, это хоть и не быстро, но окупится.
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sochi-2013
1640083207
"Все полезно, что в рот полезло." (В.И. Даль. Пословицы русского народа)
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Derzkiy1
1640085794
Пару психологов усатому нужно
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Enter2006
1640089763
Уже возомнил себя мегагуру 80лвл по тактике как действовать на ЧМ? Спустись на землю! Давай лучше не про зубы будем рассказывать, а что ты шашлычник и рыбовод а не тренер по футболу.
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