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    Черчесов: «Начинать поход на ЧМ с обсуждения сахара – путь в никуда. Карпин уводит от главного к второстепенному»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о запрете сахара в национальной команде после прихода Валерия Карпина.

    ― Карпина с первого дня на каждом шагу спрашивают про запрет сахара. У вас он был?

    ― Начну издалека. Надеюсь, что Виктор Гончаренко на меня не обидится. Когда он пришeл в ЦСКА, на сборах стоял на поле с флипчартом. Все увидели фотографию и начали говорить, что это новшество. Я после этого товарищу отправил фото 2007 года, где я с этим флипчартом уже стоял на поле в Тарасовке.

    Я к чему веду: если мы про сахар не говорили, это значит, что у нас Безуглов и Мульченко его ложками в борщ насыпали? Если мы поход на чемпионат мира начинаем с обсуждения сахара – кушаем мы его или нет, то это путь в никуда. Скорее, уводим к второстепенному от главного.

    ― Почему вы про это не рассказывали?

    ― Зачем мне это делать? Давайте теперь начнeм рассказывать, что мы зубы по утрам чистим.

    • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.
    • С ним сборная дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
    • В марте Россия сыграет в стыках ЧМ-2022.

    Черчесов: «Я не доделал в сборной то, что нужно доделать. Уверен, Россия вышла бы на ЧМ-2022»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии23
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      Рейтинг: +5820

      sochi-2013 9 минут назад

      "Все полезно, что в рот полезло." (В.И. Даль. Пословицы русского народа)

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      Рейтинг: +7717

      FanatSerj 19 минут назад

      Ну тут явно разная стратегия подхода, у Черчесова в виде главного "клоуна" в сборной был Дзюба, который всё информационное давление и шум брал на себя. Карпин же сам вместо Дзюбы выступает, что лучше что хуже? да не сильно важно, как ТОП сборные не обыгрывали так и не обыгрывают, бывают чудеса в виде ноги Акинфеева, но чаще кривые ноги Семенова (Бельгия), кривые ноги Зобнина (Дания), кривые ноги Кудряшова (Хорватия), тренеров можно хоть каждый год менять, только ноги от этого у футболистов не выпрямятся. И лучше эти деньги и энергию на детский футбол тратить, это хоть и не быстро, но окупится.

      0
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      Рейтинг: +5051

      Semenycch 30 минут назад

      Очень мягкие слова нормального человека об идиоте.

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      Рейтинг: +11973

      NewLife 38 минут назад

      Есть женщины, которые для тонкой талии удаляют ребра. Есть те, которые голодают так, что получают анорексию. Есть мужики, тело которых состоит из огромных бугров, и они скорее выглядят, как гуманоиды, а не люди. Это все эксцессы, но ведь правда, что все вкусное вредно, как минимум, не полезно. Тем не менее, глупо что-либо запрещать и лишать людей маленьких жизненных радостей, пусть Карпин применяет это к себе. Мой тренер по фитнесу говорил, что можно все, но без фанатизма и в меру))

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      Рейтинг: +10

      dfgrty6 53 минуты назад


      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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      Рейтинг: +27610

      silver29 1 час назад

      при черчесове в сборной процветал онанизм и не уставные отношения, это когда он гарику шею в душе обещал свернуть, а сахар Карпин правильно запретил, от него толстеют и теряют физическую форму.

      6
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      Рейтинг: +12478

      Cleaner > silver29 51 минуту назад

      Бред пишите. Толстеют от ПЕРЕЕДАНИЯ(как Джикия) или от недостатка нагрузок. И форму теряют от этого.

      2
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      Рейтинг: +27610

      silver29 > Cleaner 43 минуты назад

      С вами трудно спорить в силу зависимости от заблуждений (((Калорийность 1 г сахара составляет 4 ккал. В кишечнике сладости становятся глюкозой, которая в печени трансформируется в запасную форму – гликоген. Именно он расходуется для поддержания нормы глюкозы крови, когда в течение дня снижается поступление углеводов с пищей. Но если количество съедаемых сладостей больше нормы, излишки откладываются в «депо» – в виде жира .

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      Рейтинг: +12478

      Cleaner > silver29 39 минут назад

      Вы еще меня за прививку от ковида поагитируйте!..)

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      Рейтинг: +27610

      silver29 > Cleaner 29 минут назад

      херней не страдаю, а вот десяточку по утрам советую бегать.

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      Рейтинг: +13301

      ilichkadr > silver29 21 минуту назад

      Всё верно. Плюс рост уровня гликированного гемоглобина, что приводит к развитию сахарного диабета II-го типа.

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      Рейтинг: +12478

      Cleaner > silver29 7 минут назад

      С поправкой на возраст стараюсь делать пятерочку хотя бы пару раз в неделю. Десяточка и в 20 лет имхо много пользы не принесет.

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      Рейтинг: +12478

      Cleaner > ilichkadr 5 минут назад

      Нагрузки сжигают сахар! Ладно Валера Карпин об этом не знает, но уж вы то с Сильвером29 знать должны!!!..)

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      Рейтинг: +775

      mama1991 > silver29 30 секунд назад

      Месси говорят сахар вообще не употребляет, надо брать пример с лучших

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      Рейтинг: +18219

      derrik2000 1 час назад

      Как-то все навалились на усатого, а НИКТО не понял, что это был ОТВЕТ НА ВОПРОС!

      "― Карпина с первого дня на каждом шагу спрашивают про запрет сахара. У вас он был?"

      Он имел в виду, что спрашивайте о моём видении подготовки к важнейшим, в настоящий момент, стыковым матчам, а не начинайте с сахара, как будто есть или НЕ есть сахар - важнейшая проблема.

      Хотя о нём, как к тренере главной команды страны, у меня очень невысокое мнение.
      Но, тем не менее, вопросы как ему, так и мне, хотелось бы, чтобы журналюшки задавали НУЖНЫЕ И ВАЖНЫЕ.
      Или что, этот журналюшка, бравший у Черчесова интервью, ожирением страдает???
      А усатый, по моему мнению, просто хотел, согласившись тренировать сборную, взять планку, которая ваше той, на что он способен.
      Почему и поплатился, мягко говоря, нелюбовью российских болельщиков.
      Собственно, у меня такое же мнение о Карпине, но, может быть, я ошибаюсь.

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      Рейтинг: +205

      3meeeD 1 час назад

      Если бы не домашний чм.отбор бы провалил усатый

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      Рейтинг: +23

      КУКУШКА 1 час назад

      Провалил Чм физрук-тренеришка и кукарекать стал больше)))

      2
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      Рейтинг: +1274

      Bozigit 1 час назад

      Да интересно будет посмотреть противостояние Россия - Венгрия

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