Черчесов: «Начинать поход на ЧМ с обсуждения сахара – путь в никуда. Карпин уводит от главного к второстепенному»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о запрете сахара в национальной команде после прихода Валерия Карпина.

― Карпина с первого дня на каждом шагу спрашивают про запрет сахара. У вас он был?

― Начну издалека. Надеюсь, что Виктор Гончаренко на меня не обидится. Когда он пришeл в ЦСКА, на сборах стоял на поле с флипчартом. Все увидели фотографию и начали говорить, что это новшество. Я после этого товарищу отправил фото 2007 года, где я с этим флипчартом уже стоял на поле в Тарасовке.

Я к чему веду: если мы про сахар не говорили, это значит, что у нас Безуглов и Мульченко его ложками в борщ насыпали? Если мы поход на чемпионат мира начинаем с обсуждения сахара – кушаем мы его или нет, то это путь в никуда. Скорее, уводим к второстепенному от главного.

― Почему вы про это не рассказывали?

― Зачем мне это делать? Давайте теперь начнeм рассказывать, что мы зубы по утрам чистим.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.

С ним сборная дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

В марте Россия сыграет в стыках ЧМ-2022.

Черчесов: «Я не доделал в сборной то, что нужно доделать. Уверен, Россия вышла бы на ЧМ-2022»