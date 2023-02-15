Россиянин Морозов может начать выступать за сборную Израиля. Федерация подтвердила интерес

Бывший игрок «Динамо» Григорий Морозов интересен сборной Израиля. У него есть паспорт этой страны.

«В настоящее время Григорий Морозов является одним из многих игроков, за которыми наблюдает профессиональный штаб в преддверии квалификации Евро-2024 в марте. Но мы все еще не знаем, сможет ли он играть за национальную команду или нет», — сообщили в пресс-службе Федерации футбола Израиля.

28-летний уроженец Ижевска с января выступает за израильский «Бейтар».

Игрок стоит 400 тысяч евро.

С 2012 по 2022 год Морозов был в системе «Динамо».

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