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    Варела, Захарян, Тюкавин – в старте «Динамо» на игру с «Уфой»; Морозов, Плиев, Урунов выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уфой».

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Нойштедтер, Шиманьски, Лесовой, Грулeв, Захарян, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Каборе, Липовой, Москвичeв, Школик, Моро, Комличенко, Игбун, Н'Жи.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Морозов, Плиев, Йокив, Иванов, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов.

    Запасные: Шафинский, Никитин, Кротов, Камилов, Голубев, Бауэр, Сысуев, Андрич.

    Матч начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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