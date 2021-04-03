Варела, Захарян, Тюкавин – в старте «Динамо» на игру с «Уфой»; Морозов, Плиев, Урунов выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уфой».

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Нойштедтер, Шиманьски, Лесовой, Грулeв, Захарян, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Каборе, Липовой, Москвичeв, Школик, Моро, Комличенко, Игбун, Н'Жи.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Морозов, Плиев, Йокив, Иванов, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов.

Запасные: Шафинский, Никитин, Кротов, Камилов, Голубев, Бауэр, Сысуев, Андрич.

Матч начнется в 19:00 по Москве.