Варела, Захарян, Тюкавин – в старте «Динамо» на игру с «Уфой»; Морозов, Плиев, Урунов выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уфой».
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Нойштедтер, Шиманьски, Лесовой, Грулeв, Захарян, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Каборе, Липовой, Москвичeв, Школик, Моро, Комличенко, Игбун, Н'Жи.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Морозов, Плиев, Йокив, Иванов, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Никитин, Кротов, Камилов, Голубев, Бауэр, Сысуев, Андрич.
Матч начнется в 19:00 по Москве.
Источник: РПЛ