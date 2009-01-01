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Левадия - результаты матчей
Таллин
Эстония. Премиум Лига
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Сайт:
http://www.fclevadia.ee
Тренер:
Вячеслав Заховайко
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Кубок Содружества. 2009
12.09 | 14:30
Левадия
4 : 0
Пярну Вапрус
09.09 | 19:00
Левадия
4 : 0
Курессааре
06.09 | 14:30
Пайде
0 : 2
Левадия
30.08 | 14:30
Нымме Калью
2 : 3
Левадия
21.08 | 19:00
Левадия
4 : 0
Нарва Транс
16.08 | 19:00
Харью
1 : 2
Левадия
09.08 | 19:00
Левадия
5 : 0
Нымме Юнайтед
02.08 | 19:00
Пярну Вапрус
1 : 1
Левадия
04.07 | 19:00
Нарва Транс
1 : 3
Левадия
28.06 | 19:00
Левадия
1 : 2
Флора
20.06 | 17:00
Левадия
1 : 1
Нымме Калью
17.06 | 19:00
Нымме Юнайтед
1 : 2
Левадия
13.06 | 19:00
Флора
1 : 3
Левадия
30.05 | 17:00
Таммека
0 : 1
Левадия
24.05 | 17:00
Пярну Вапрус
1 : 6
Левадия
17.05 | 14:30
Пайде
1 : 3
Левадия
09.05 | 14:30
Левадия
3 : 0
Харью
02.05 | 14:30
Курессааре
1 : 2
Левадия
26.04 | 17:00
Левадия
7 : 0
Нарва Транс
22.04 | 19:00
Таммека
1 : 2
Левадия
19.04 | 14:30
Левадия
4 : 0
Флора
12.04 | 14:30
Нымме Калью
1 : 1
Левадия
08.04 | 19:00
Пярну Вапрус
1 : 2
Левадия
04.04 | 14:30
Левадия
1 : 1
Нымме Юнайтед
22.03 | 16:00
Левадия
2 : 2
Пайде
15.03 | 15:30
Харью
1 : 3
Левадия
08.03 | 13:30
Левадия
2 : 0
Курессааре
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