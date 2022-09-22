- 22 сентября 2022
- 20:23 «Левадия» уволила экс-спартаковца Калиниченко через десять дней после назначения 4
- 12 сентября 2022
- 20:12 Фото Экс-спартаковец Калиниченко начал самостоятельную тренерскую карьеру в Эстонии 8
- 27 августа 2018
- 13:38 Фото «Ахмат» объявил о переходе двух футболистов 6
- 16 января 2017
- 07:55 Антон Миранчук рассчитывает закрепиться в «Локомотиве» 1
- 11 ноября 2016
- 15:34 Антон Миранчук, выступавший в «Левадии» на правах аренды, вернулся в «Локомотив» 2
- 5 ноября 2016
- 18:38 Гатагов: «Даже не хочется допускать мысли, что в чемпионате России есть договорные матчи» 1
- 26 октября 2016
- 07:50 Антон Миранчук: «Если и шутить, то не над результативностью брата» 3
- 18 октября 2016
- 10:48 «Локомотив» не предлагал Антону Миранчуку новый контракт 8
- 13 октября 2016
- 22:30 Антон Миранчук: «Думаю, в «Локо» есть лидеры. Верю в Лешкины силы, пора бы брату забить гол-другой» 3
- 13:15 Антон Миранчук: «Слежу за играми «Локомотива» и очень переживаю. Мне важно вернуться в клуб и приносить пользу» 3
- 1 апреля 2016
- 19:38 Фото Гатагов стал игроком «Левадии» 1
- 24 февраля 2016
- 10:12 БАТЭ подписал защитника сборной Эстонии
- 2 февраля 2016
- 19:47 Антон Миранчук: «Хочу вернуться в «Локомотив» 1
- 16:24 «Локомотив» отдал Антона Миранчука в аренду «Левадии» 3