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Прогноз на точный счёт матча «РФШ» – «Левадия»: Лига чемпионов, 15 июля 2025

14 июля 2025 12:39
РФШ - Левадия
15 июл. 2025, вторник 20:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «РФШ»
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15 июля в Латвии состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «РФШ» и «Левадией». Первый матч завершился минимальной победой латвийской команды, что даeт им преимущество, но не гарантирует спокойной игры. Обе команды демонстрируют высокую результативность, однако РФШ превосходит соперника в стабильности и эффективности в защите.

«РФШ»

Латвийский клуб пребывает в прекрасной форме: 6 побед подряд и 15 матчей с забитыми мячами. Команда забивает в среднем 2.40 гола за игру, но при этом отличается высокой надeжностью у своих ворот – всего 2 пропущенных за последние 5 матчей. Победы над «Даугавпилсом» (7:1), «Елгавой» (1:0 и 1:0) и выездной успех в Таллине против «Левадии» подтверждают отличную организацию и боевой настрой команды.

«Левадия»

Эстонская команда подходит к матчу с достойными результатами: 12 забитых голов за 5 матчей и всего 3 пропущенных. В атаке выделяются стабильность и разнообразие, но поражение в домашнем матче усложнило ситуацию. «Левадии» необходимо идти вперeд, а значит, команда будет вынуждена раскрыться, что даeт РФШ простор для контратак.

Факты о командах

«РФШ»

  • Победа в 6 последних матчах
  • В среднем 2.40 гола за матч
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

«Левадия»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в среднем 2.40 гола за матч
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Лига чемпионов, 1 раунд
Левадия
0 : 1
08.07.2025
РФШ

Прогноз на матч

Форма «РФШ» внушает доверие: команда уверенно побеждает, мало допускает у своих ворот и умеет реализовывать моменты. «Левадии» будет сложно вскрыть столь надeжную оборону, особенно играя в гостях. Учитывая плотный график и необходимость рисковать для гостей – возможны голы с обеих сторон, но победа скорее останется за латвийской командой.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «РФШ».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «РФШ» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Победа «РФШ» – коэффициент 2.10

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «РФШ»
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Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов Левадия РФШ
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