8 июля 2025 года на стадионе «А Ле Кок Арена» в Эстонии состоится матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся эстонская «Левадия» и латвийский «РФШ». Оба клуба подошли к этой встрече в отличной форме, и ожидания от матча высокие, учитывая успешные выступления обеих команд в национальных чемпионатах.

«Левадия»

«Левадия» уверенно провела последние 5 матчей, забив 14 голов, что подчеркивает отличную атакующую мощь команды. Важно отметить, что команда также была стабильна в обороне, пропустив всего 3 гола за эти 5 встреч. В последних 8 матчах «Левадия» забивает, что указывает на высокую результативность, а в среднем команда забивает 2.8 гола за игру в последних 5 встречах. Однако в обороне есть и слабости, так как команда пропускает в среднем 0.6 гола за игру. Несмотря на эти пропуски, команда находится в отличной форме, выигрывая 6 последних матчей.

«РФШ»

«РФШ» также демонстрирует хорошую форму, забив 12 голов в последних 5 играх. Однако в обороне команда не всегда стабильно действует, пропуская в среднем 1 гол за игру. В то же время «РФШ» забивает в среднем 2.4 гола за матч, что свидетельствует о силе их атакующих действий. Несмотря на некоторые пропуски в защите, команда не проигрывает в 4 последних матчах, что свидетельствует о ее стабильности и решимости.

Факты о командах:

«Левадия»

Забивает в среднем 2.8 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру в последних 5 матчах.

Не проигрывает в 6 последних матчах.

Забивает в 8 последних матчах.

«РФШ»

Забивает в среднем 2.4 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах.

Не проигрывает в 4 последних матчах.

Забивает в 13 последних матчах.

Прогноз на матч «Левадия» – «РФШ»

Ожидается захватывающая и результативная встреча. «Левадия» обладает отличной атакой, но ей предстоит столкнуться с крепкой обороной «РФШ». Однако, несмотря на оборонительные слабости латвийской команды, «РФШ» продолжает забивать в большинстве матчей. Матч обещает быть равным, с множеством голевых моментов, но «Левадия» имеет незначительное преимущество на своем поле. В конечном итоге, мы ожидаем, что «РФШ» сможет одержать победу, но встреча будет результативной.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «РФШ».

Рекомендованные ставки: