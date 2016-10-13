Антон Миранчук: «Слежу за играми «Локомотива» и очень переживаю. Мне важно вернуться в клуб и приносить пользу»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, выступающий на правах аренды в эстонской «Левадии», поделился мыслями о игре железнодорожников в чемпионате, а также пожелал своему брату Алексею Миранчуку забить гол в ближайшем матче.

«Мне важно вернуться в клуб и приносить пользу. Естественно, слежу за играми ребят и очень переживаю. Жаль, что не все получается, при этом «Локомотиву» откровенно не везет. Есть желание помочь команде выбраться из этой ситуации. Думаю, что в «Локо» есть лидеры, которые поведут за собой команду, и все образуется. Я верю в Лешкины силы, пора бы брату забить гол-другой, чего и желаю ему в ближайшем матче», – заявил футболист.