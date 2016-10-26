Антон Миранчук: «Если и шутить, то не над результативностью брата»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, выступающий за «Левадию» на правах аренды, оценил последние выступления за московский клуб своего брата Алексея Миранчука.

– За «Левадию» вы забили уже 15 мячей. С чем связываете такую результативность?

– В «Левадии» меня начали ставить на ту позицию, на которой и нужно забивать мячи. Больше атакую и угрожаю воротам.

– А вот ваш брат в этом сезоне не забил пока ни одного мяча за «Локомотив».

– В матче с ЦСКА Леша отдал голевую передачу. Да и я ему говорю: ты же знаешь, надо только работать, и все придет. Он понимает и не загружается, что пока голы не идут.

– Не подкалываете брата – вы лучший бомбардир своей команды, а у него голевая засуха?

– Нет, это какие-то жесткие подколы (смеется). Мне кажется, ему стало бы обидно. Если шутить, то над чем-то другим.