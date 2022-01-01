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Эстония. Премиум Лига
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Левадия
Состав
€ 1 млн
Левадия - состав команды
Таллин
Эстония. Премиум Лига
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Сайт:
http://www.fclevadia.ee
Тренер:
Вячеслав Заховайко
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
99
Валлнер Карл Андре
Вра
28
€ 0.325 млн
1
Oliver Ani
Вра
-
35
Иборо Виктор
Защ
21
€ 0.3 млн
71
Kauã Davi
Защ
-
4
Tanel Tammik
Защ
-
11
Айнсалу Михкель
Пол
30
€ 0.35 млн
6
Пеетсон Расмус
Пол
31
€ 0.3 млн
20
Abraham Nnamdi Nwankwo
Пол
-
10
Ioan Yakovlev
Пол
-
5
Рооснупп Марк Оливер
Нап
29
€ 0.225 млн
10
Кравейро Венделл
Нап
22
€ 0.2 млн
23
Ливак Франк
Нап
30
€ 0.175 млн
17
Кирсс Роберт
Нап
32
€ 0.075 млн
29
Joseph Saliste
Нап
-
36
João Pedro
Нап
-
33
Enock Otoo
Нап
-
Всего игроков: 16, из них вратарей: 2, защитников: 3, полузащитников: 4, нападающих: 7
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