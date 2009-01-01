Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
4
5
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
27
21
5
1
74
20
54
68
28
17
1
10
56
37
19
52
28
14
5
9
49
26
23
47
27
13
6
8
43
35
8
45
27
14
2
11
36
38
-2
44
27
10
4
13
37
52
-15
34
28
11
1
16
40
47
-7
34
28
9
1
18
46
65
-19
28
28
8
4
16
31
49
-18
28
28
5
3
20
21
64
-43
18
Команда
3
5
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
3
1
38
6
32
27
15
7
3
5
32
17
15
24
14
8
0
6
30
17
13
24
15
7
2
6
25
24
1
23
13
7
1
5
18
14
4
22
13
7
1
5
16
14
2
22
15
6
1
8
25
24
1
19
13
4
3
6
15
20
-5
15
14
4
2
8
16
24
-8
14
14
4
0
10
28
30
-2
12
Команда
2
4
5
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
13
2
0
36
14
22
41
14
9
1
4
26
20
6
28
13
7
2
4
17
9
8
23
14
6
5
3
25
21
4
23
14
7
1
6
20
24
-4
22
14
5
1
8
18
35
-17
16
13
5
0
8
15
23
-8
15
15
4
1
10
16
29
-13
13
12
3
2
7
12
28
-16
11
14
1
1
12
5
40
-35
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире