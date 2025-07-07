В квалификации Лиги чемпионов встречаются чемпионы Эстонии и Латвии, находящиеся на пике формы. «Левадия» подходит к игре на серии из 6 побед, тогда как «РФШ» выиграл 4 последних матча. Обе команды активно забивают, но домашний фактор может стать ключевым.

«Левадия»

Команда набрала отличную форму: 14 голов и только 3 пропущенных в последних 5 матчах. Победы над прямыми конкурентами в чемпионате, уверенность в атаке и надeжность в обороне делают эстонцев фаворитом первого матча. Особенно важна серия из 6 побед подряд – она подтверждает стабильность.

«РФШ»

У латвийцев также хорошие показатели: 12 голов в 5 играх, 4 победы подряд, забивают в 13 матчах кряду. Однако победы были добыты в основном над соперниками с нижней части таблицы. В еврокубках на выезде «РФШ» не всегда стабилен, а последняя серьeзная проверка – матч с «Ригой» – завершилась поражением.

Прогноз на матч

Соперники равные по классу, но «Левадия» в последних играх демонстрирует более организованный футбол, а домашняя поддержка может оказаться решающей.

Вероятность захода – около 68%, потому что:

«Левадия» побеждает в 6 последних матчах;

средняя результативность выше – 2.8 гола за игру;

фактор домашнего поля и высокая мотивация на старте еврокампании.

Рекомендация: победа «Левадии» – коэффициент 1.87.