Антон Миранчук, выступавший в «Левадии» на правах аренды, вернулся в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, игравший в эстонской «Левадии» на правах аренды, вернулся в столичный клуб. Планируется, что футболист продолжит тренировки до начала декабря и отправится в отпуск вместе с командой.

«Срок аренды завершен, и я рад быть в «Локомотиве». Необходимый опыт получил, чувствую, что время, проведенное в «Левадии», пошло на пользу. В Баковке ребята хорошо встретили меня, расспрашивают обо всем. Мне разве что брата не хватает, буду ждать его возвращения из сборной», – сказал Миранчук.

В завершившемся сезоне 21-летний хавбек сыграл в 30 матчах первенства Эстонии, забил 14 мячей и помог команде завершить чемпионат на втором месте.