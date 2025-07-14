В ответном матче квалификации Лиги чемпионов встречаются команды с равным уровнем атаки, но разным стилем игры. «РФШ» минимально победил в первом матче (1:0), действуя строго по счeту, и теперь имеет психологическое и тактическое преимущество. «Левадия» сыграла результативно в последних турах внутреннего чемпионата, но в еврокубках действует менее уверенно. Обе команды находятся в хорошей форме, и предстоящая встреча обещает быть насыщенной моментами.

«РФШ»

Латвийский клуб демонстрирует высокую стабильность: 6 побед подряд, при этом команда не пропускала в 4 из 5 последних матчей. Атака результативна – 12 голов, а в защите действует хладнокровно, пропустив всего 2 мяча. Важное преимущество – уверенность на своeм поле, где «РФШ» выиграл 4 из 5 последних игр.

«Левадия»

Эстонская команда активно использует фланги и умеет вскрывать оборону, о чeм говорят 12 голов в 5 играх. Однако в матче с «РФШ» атака захлебнулась. Теперь нужно идти вперeд, что откроет зоны в обороне. Команда забивает в 8 из 10 последних встреч, но стабильности в матчах на выезде не хватает.

Прогноз на матч

«Левадии» придeтся раскрываться, а «РФШ» умеет ловить такие команды на ошибках. В игре с высокой интенсивностью велика вероятность обмена голами.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

у «РФШ» серия из 15 матчей с голами;

«Левадия» атакует остро и часто забивает;

матч станет тактически открытым из-за первого результата.

Рекомендация: обе забьют – коэффициент 2.00