Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между эстонской «Левадией» и шведским «Гетеборгом» пройдет 30 июля 2026 года в Таллине на стадионе «А Ле Кок Арена». Хозяева одержали победу в первом матче со счетом 2:1 на выезде и теперь имеют комфортное преимущество перед домашней игрой. «Левадия» подходит к ответной встрече в феноменальной форме – четыре победы подряд, 16 голов в пяти последних матчах и длительная голевая серия из 22 встреч, а также надежная оборона (0.80 пропущенных в среднем). Гости, напротив, переживают катастрофический кризис в защите – они пропускают в 21 последнем матче подряд, а их оборона в среднем пропускает 2.60 гола за последние пять игр. Сможет ли «Гетеборг» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту на его поле, или «Левадия» продолжит свою победную поступь и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Левадия» подходит к ответной игре с подавляющим преимуществом и в отличной форме. Команда побеждает в четырех последних матчах, забивает в 22 встречах подряд и в среднем за последние пять игр забивает 3.20 гола, пропуская всего 0.80. В первом матче эстонский клуб сумел забить дважды на выезде и одержать победу, что дает им серьезное психологическое преимущество. Домашняя поддержка на «А Ле Кок Арене» должна помочь сохранить концентрацию, а их атака, забивающая в каждом матче, способна создать проблемы любой обороне. Оборона «Левадии» также выглядит надежно, что делает их абсолютным фаворитом. Даже при минимальной активности они способны забить как минимум один-два гола, учитывая слабую защиту соперника.

«Гетеборг» находится в глубоком кризисе: команда пропускает в 21 последнем матче подряд, а в среднем за последние пять игр пропускает 2.60 гола, забивая всего 1.00. В атаке шведы действуют скромно, и их защита регулярно ошибается. В первом матче они забили один гол, но уступили 1:2, и теперь им нужно побеждать с разницей как минимум в два мяча или со счетом 2:1 и более, чтобы пройти дальше. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев. Опыт «Гетеборга» в еврокубках выше, но их оборона не выдерживает давления, а соперник умеет забивать и играть на результат.

С учетом всех факторов победа «Левадии» с разницей как минимум в два мяча является безальтернативным исходом. Хозяева имеют преимущество в атаке, форме и обороне, тогда как гости не могут остановить свои пропуски и находятся в кризисе. «Левадия» уверенно оформит проход в следующий раунд, даже если позволит сопернику забить гол престижа.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Левадия» обыграла «Гетеборг» со счетом 2:1, что дает эстонской команде психологическое преимущество. Текущая форма «Левадии» (22-матчевая голевая серия, 3.20 гола за игру) и катастрофическая защита «Гетеборга» (21 матч с пропусками, 2.60 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны уверенно победить и в ответной встрече. «Гетеборг» забивает регулярно, но их оборона не справляется с атакующей мощью соперника.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 3 Забитых мячей 4 1.5 В среднем за матч 2 2:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч Лига конференций, 2 раунд Левадия 1 : 3 Гетеборг Лига конференций, 2 раунд Левадия 1 : 3 Гетеборг Лига конференций, 2 раунд Гетеборг 1 : 2 Левадия

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Левадии» с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку, надежную оборону и преимущество, добытое в первом матче. Оборона «Гетеборга» слишком уязвима, чтобы сдержать натиск хозяев, которые забивают практически в каждом матче. Ставка на победу «Левадии» за 3.1 выглядит оправданной – эстонский клуб должен реализовать свое преимущество на «А Ле Кок Арене» против соперника, который пропускает в 21 матче подряд. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Левадией» и «Гетеборгом» состоится 30 июля 2026 года в Таллине на стадионе «А Ле Кок Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.