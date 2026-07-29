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«Левадия» – «Гетеборг»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 9:57
Левадия - Гетеборг
30 июл. 2026, четверг 19:30 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
3.10
Победа «Левадии» с форой (-1)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между эстонской «Левадией» и шведским «Гетеборгом» пройдет 30 июля 2026 года в Таллине на стадионе «А Ле Кок Арена». Хозяева одержали победу в первом матче со счетом 2:1 на выезде и теперь имеют комфортное преимущество перед домашней игрой. «Левадия» подходит к ответной встрече в феноменальной форме – четыре победы подряд, 16 голов в пяти последних матчах и длительная голевая серия из 22 встреч, а также надежная оборона (0.80 пропущенных в среднем). Гости, напротив, переживают катастрофический кризис в защите – они пропускают в 21 последнем матче подряд, а их оборона в среднем пропускает 2.60 гола за последние пять игр. Сможет ли «Гетеборг» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту на его поле, или «Левадия» продолжит свою победную поступь и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Левадия» подходит к ответной игре с подавляющим преимуществом и в отличной форме. Команда побеждает в четырех последних матчах, забивает в 22 встречах подряд и в среднем за последние пять игр забивает 3.20 гола, пропуская всего 0.80. В первом матче эстонский клуб сумел забить дважды на выезде и одержать победу, что дает им серьезное психологическое преимущество. Домашняя поддержка на «А Ле Кок Арене» должна помочь сохранить концентрацию, а их атака, забивающая в каждом матче, способна создать проблемы любой обороне. Оборона «Левадии» также выглядит надежно, что делает их абсолютным фаворитом. Даже при минимальной активности они способны забить как минимум один-два гола, учитывая слабую защиту соперника.

«Гетеборг» находится в глубоком кризисе: команда пропускает в 21 последнем матче подряд, а в среднем за последние пять игр пропускает 2.60 гола, забивая всего 1.00. В атаке шведы действуют скромно, и их защита регулярно ошибается. В первом матче они забили один гол, но уступили 1:2, и теперь им нужно побеждать с разницей как минимум в два мяча или со счетом 2:1 и более, чтобы пройти дальше. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев. Опыт «Гетеборга» в еврокубках выше, но их оборона не выдерживает давления, а соперник умеет забивать и играть на результат.

С учетом всех факторов победа «Левадии» с разницей как минимум в два мяча является безальтернативным исходом. Хозяева имеют преимущество в атаке, форме и обороне, тогда как гости не могут остановить свои пропуски и находятся в кризисе. «Левадия» уверенно оформит проход в следующий раунд, даже если позволит сопернику забить гол престижа.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Левадия» обыграла «Гетеборг» со счетом 2:1, что дает эстонской команде психологическое преимущество. Текущая форма «Левадии» (22-матчевая голевая серия, 3.20 гола за игру) и катастрофическая защита «Гетеборга» (21 матч с пропусками, 2.60 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны уверенно победить и в ответной встрече. «Гетеборг» забивает регулярно, но их оборона не справляется с атакующей мощью соперника.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
2
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 3
30.07.2026
Гетеборг
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 3
30.07.2026
Гетеборг
Лига конференций, 2 раунд
Гетеборг
1 : 2
21.07.2026
Левадия

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадия
99
Карл Андре Валлнер
ВР
35
Виктор Иборо
ЦЗ
20
Abraham Nnamdi Nwankwo
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
9
Бубакарр Тамбеду
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
36
João Pedro
ЦФ
5
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
29
Joseph Saliste
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Гетеборг
12
Виктор Андерссон
ВР
4
Rockson Yeboah
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
18
Felix Eriksson
ЦЗ
22
Noah Tolf
ЦП
24
Oliver Mansson
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
7
Sebastian Clemmensen
ЦФ
29
Adam Bergmark Wiberg
ЦФ
Главный тренер
Стефан Биллборн
Левадия
1
Oliver Ani
ВР
71
Kauã Davi
ЦЗ
4
Tanel Tammik
ЦЗ
30
H. Liiv
ЦЗ
21
Maksimilian Skvortsov
ЦФ
33
Enock Otoo
ЦФ
7
G. Lehtmets
ЦФ
19
F. Sambe
ЦФ
17
Роберт Кирсс
ЦФ
Гетеборг
25
Elis Bishesari
ВР
28
Issaka Seidu
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Филип Оттоссон
ОП
9
Max Fenger
ЦФ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
30
Tiago Coimbra
ЦФ
11
Saidou Alioum Moubarak
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
17
Alexander Jallow
ЦФ
1-3-5
99
Валлнер
35
Иборо
20
6
Пеетсон
11
Айнсалу
36
23
Ливак
29
5
Рооснупп
10
Кравейро
3-4-1-2
12
Андерссон
4
6
Херманнссон
18
24
15
Крузе
14
Хайнц
22
23
Тордарсон
29
7
36
71
71
36
29
4
4
29
10
Кравейро
21
21
10
Кравейро
5
Рооснупп
33
33
5
Рооснупп
23
Ливак
7
7
23
Ливак
20
19
19
20
22
28
28
22
14
Хайнц
30
30
14
Хайнц
7
11
11
7
8
Ларссон
8
Ларссон
18
17
17
18
Остались в запасе
Левадия
Гетеборг
1
Oliver Ani
ВР
30
H. Liiv
ЦЗ
17
Роберт Кирсс
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
25
Elis Bishesari
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Филип Оттоссон
ОП
9
Max Fenger
ЦФ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
Главный тренер
Стефан Биллборн
Остались в запасе
1
Oliver Ani
ВР
30
H. Liiv
ЦЗ
17
Роберт Кирсс
ЦФ
Остались в запасе
25
Elis Bishesari
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Филип Оттоссон
ОП
9
Max Fenger
ЦФ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Главный тренер
Стефан Биллборн

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Левадии» с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку, надежную оборону и преимущество, добытое в первом матче. Оборона «Гетеборга» слишком уязвима, чтобы сдержать натиск хозяев, которые забивают практически в каждом матче. Ставка на победу «Левадии» за 3.1 выглядит оправданной – эстонский клуб должен реализовать свое преимущество на «А Ле Кок Арене» против соперника, который пропускает в 21 матче подряд. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Левадией» и «Гетеборгом» состоится 30 июля 2026 года в Таллине на стадионе «А Ле Кок Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Левадия» – «Гетеборг»: смотреть онлайн

3.10
Победа «Левадии» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Гетеборг Левадия
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