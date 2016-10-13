Антон Миранчук: «Думаю, в «Локо» есть лидеры. Верю в Лешкины силы, пора бы брату забить гол-другой»

Полузащитник «Левадии» Антон Миранчук, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал о том, что следит за выступлениями железнодорожников.

«Мне важно вернуться в клуб и приносить пользу. Естественно, слежу за играми ребят и очень переживаю.

Жаль, что не все получается, при этом «Локомотиву» откровенно не везет. Есть желание помочь команде выбраться из этой ситуации.

Думаю, что в «Локо» есть лидеры, которые поведут за собой команду, и все образуется. Я верю в Лешкины силы, пора бы брату забить гол-другой, чего и желаю ему в ближайшем матче», – сказал Антон Миранчуек.