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    Антон Миранчук рассчитывает закрепиться в «Локомотиве»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук отметил, что надеется на игровую практику в команде во второй части сезона.

    «Безусловно, очень приятно вернуться в «Локомотив», в том числе и в психологическом плане. Чувствую себя здесь как в родном доме. Сразу после окончания аренды в Эстонии я приехал на базу, на тренировку. Юрий Павлович вызвал к себе и сказал, что все в моих руках, и он рассчитывает на меня. Отметил, что самое главное – усердно работать.

    Какие ожидания от оставшейся части сезона? Самые позитивные. Нужно всегда смотреть на жизнь с верой в то, что все будет хорошо. Надеюсь, нам удастся выправить ситуацию. Чувствую и верю, что все получится, и я хорошо проявлю себя.

    У меня только одно желание – остаться в «Локомотиве». Брат? В футболе нас рассматривают как отдельных личностей, и в этой ситуации мы никак друг к другу не относимся», – рассказал Антон.

    Напомним, что Миранчук вернулся в «Локомотив» из эстонской «Левадии», за которую выступал на правах аренды.

    Источник: Известия

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    16.01.2017 07:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 16 января 2017, 10:22

      все надеются! Давай, Антон!

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