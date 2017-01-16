Антон Миранчук рассчитывает закрепиться в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук отметил, что надеется на игровую практику в команде во второй части сезона.

«Безусловно, очень приятно вернуться в «Локомотив», в том числе и в психологическом плане. Чувствую себя здесь как в родном доме. Сразу после окончания аренды в Эстонии я приехал на базу, на тренировку. Юрий Павлович вызвал к себе и сказал, что все в моих руках, и он рассчитывает на меня. Отметил, что самое главное – усердно работать.

Какие ожидания от оставшейся части сезона? Самые позитивные. Нужно всегда смотреть на жизнь с верой в то, что все будет хорошо. Надеюсь, нам удастся выправить ситуацию. Чувствую и верю, что все получится, и я хорошо проявлю себя.

У меня только одно желание – остаться в «Локомотиве». Брат? В футболе нас рассматривают как отдельных личностей, и в этой ситуации мы никак друг к другу не относимся», – рассказал Антон.

Напомним, что Миранчук вернулся в «Локомотив» из эстонской «Левадии», за которую выступал на правах аренды.