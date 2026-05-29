Составы команд
ЮАР
ЮАР
16
Сифо Чейн
ВР
1
Ронвен Уильямс
ВР
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
14
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
6
Обри Модиба
ЦЗ
26
Брэдли Кросс
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ЦЗ
4
Тебохо Мокоена
ЦП
23
Джейден Адамс
ЦП
15
Икраам Рейнерс
ЦФ
12
Тапело Масеко
ЦФ
7
Освин Апполлис
ЦФ
10
Релебохиле Мофокенг
ЦФ
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
4-4-1-1
22
Госс
2
Матулуди
24
Маханья
18
Кабини
21
Окон
13
Ситхоле
25
Себелебеле
8
Мореми
5
Мбата
11
Зване
9
Фостер
4-2-2-1-1
12
Пинеда
3
Гутьеррес
19
Мартинес
5
Кано
16
8
Монкада
14
Коронель
15
Мозес
2
10
Монтес
7
Гарсия
22
Госс
16
Чейн
16
Чейн
22
Госс
18
Кабини
26
Кросс
26
Кросс
18
Кабини
21
Окон
19
Сибиси
19
Сибиси
21
Окон
5
Мбата
23
Адамс
23
Адамс
5
Мбата
9
Фостер
15
Рейнерс
15
Рейнерс
9
Фостер
25
Себелебеле
12
Масеко
12
Масеко
25
Себелебеле
8
Мореми
7
Апполлис
7
Апполлис
8
Мореми
11
Зване
10
Мофокенг
10
Мофокенг
11
Зване
15
Мозес
6
Ривера
6
Ривера
15
Мозес
14
Коронель
17
17
14
Коронель
2
11
11
2
7
Гарсия
9
Кастильо
9
Кастильо
7
Гарсия
8
Монкада
20
20
8
Монкада
Остались в запасе
ЮАР
Никарагуа
1
Ронвен Уильямс
ВР
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
14
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
6
Обри Модиба
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ЦЗ
4
Тебохо Мокоена
ЦП
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
23
Дэррил Паркер
ВР
1
Альер Лопес
ВР
22
Аньело Веласкес
ЛЗ
21
Steven Cáceres
ЦЗ
13
Хосе Андрес Мартинес
ЛВ
4
Efraín Mejía
ЦФ
Главный тренер
Отоньель Оливас
Остались в запасе
1
Ронвен Уильямс
ВР
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
14
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
6
Обри Модиба
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ЦЗ
4
Тебохо Мокоена
ЦП
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Остались в запасе
23
Дэррил Паркер
ВР
1
Альер Лопес
ВР
22
Аньело Веласкес
ЛЗ
21
Steven Cáceres
ЦЗ
13
Хосе Андрес Мартинес
ЛВ
4
Efraín Mejía
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Главный тренер
Отоньель Оливас
Статистика матча ЮАР - Никарагуа
2
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
85
15
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
8
10
Количество передач
654
115
Сейвы
0
7
Точность передач %
92
55
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Смотреть прямую трансляцию ЮАР против Никарагуа, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая в 19:00 по московскому времени.
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- Матч игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»