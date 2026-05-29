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  • ЮАР – Никарагуа: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

ЮАР – Никарагуа: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

29 мая, 17:50
ЮАР
29.05.2026, пятница, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Никарагуа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
22
Рикардо Госс
ВР
2
Табанг Матулуди
ЦЗ
21
Име Окон
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
18
Самукело Кабини
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
5
Таленте Мбата
ЦП
25
Камогело Себелебеле
ЦП
8
Тшепанг Мореми
ЦП
11
Темба Зване
(К) АП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Никарагуа
12
Адонис Пинеда
ВР
16
R. Cole
ЦЗ
19
Эверт Мартинес
ЦЗ
5
Джастинг Кано
ЦЗ
3
Хоаб Гутьеррес
ПЗ
8
Джонатан Монкада
ОП
14
Джейсон Коронель
(К) ОП
15
Лейнер Мозес
ЦП
2
Oliver Orozco
ЦП
10
Хакоб Монтес
АП
7
Хорхе Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Отоньель Оливас
ЮАР
16
Сифо Чейн
ВР
1
Ронвен Уильямс
ВР
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
14
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
6
Обри Модиба
ЦЗ
26
Брэдли Кросс
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ЦЗ
4
Тебохо Мокоена
ЦП
23
Джейден Адамс
ЦП
15
Икраам Рейнерс
ЦФ
12
Тапело Масеко
ЦФ
7
Освин Апполлис
ЦФ
10
Релебохиле Мофокенг
ЦФ
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Никарагуа
23
Дэррил Паркер
ВР
1
Альер Лопес
ВР
22
Аньело Веласкес
ЛЗ
21
Steven Cáceres
ЦЗ
6
Джефферсон Ривера
ПЗ
13
Хосе Андрес Мартинес
ЛВ
17
Osmin Salinas
ЦП
11
O. Bello
ЦФ
9
Эдгар Кастильо
ЦФ
20
Widman Talavera
ЦФ
4
Efraín Mejía
ЦФ
4-4-1-1
22
Госс
2
Матулуди
24
Маханья
18
Кабини
21
Окон
13
Ситхоле
25
Себелебеле
8
Мореми
5
Мбата
11
Зване
9
Фостер
4-2-2-1-1
12
Пинеда
3
Гутьеррес
19
Мартинес
5
Кано
16
8
Монкада
14
Коронель
15
Мозес
2
10
Монтес
7
Гарсия
22
Госс
16
Чейн
16
Чейн
22
Госс
18
Кабини
26
Кросс
26
Кросс
18
Кабини
21
Окон
19
Сибиси
19
Сибиси
21
Окон
5
Мбата
23
Адамс
23
Адамс
5
Мбата
9
Фостер
15
Рейнерс
15
Рейнерс
9
Фостер
25
Себелебеле
12
Масеко
12
Масеко
25
Себелебеле
8
Мореми
7
Апполлис
7
Апполлис
8
Мореми
11
Зване
10
Мофокенг
10
Мофокенг
11
Зване
15
Мозес
6
Ривера
6
Ривера
15
Мозес
14
Коронель
17
17
14
Коронель
2
11
11
2
7
Гарсия
9
Кастильо
9
Кастильо
7
Гарсия
8
Монкада
20
20
8
Монкада
Остались в запасе
ЮАР
Никарагуа
1
Ронвен Уильямс
ВР
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
14
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
6
Обри Модиба
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ЦЗ
4
Тебохо Мокоена
ЦП
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
23
Дэррил Паркер
ВР
1
Альер Лопес
ВР
22
Аньело Веласкес
ЛЗ
21
Steven Cáceres
ЦЗ
13
Хосе Андрес Мартинес
ЛВ
4
Efraín Mejía
ЦФ
Главный тренер
Отоньель Оливас
Остались в запасе
1
Ронвен Уильямс
ВР
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
14
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
6
Обри Модиба
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ЦЗ
4
Тебохо Мокоена
ЦП
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Остались в запасе
23
Дэррил Паркер
ВР
1
Альер Лопес
ВР
22
Аньело Веласкес
ЛЗ
21
Steven Cáceres
ЦЗ
13
Хосе Андрес Мартинес
ЛВ
4
Efraín Mejía
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Главный тренер
Отоньель Оливас
Статистика матча ЮАР - Никарагуа
2
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
85
15
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
8
10
Количество передач
654
115
Сейвы
0
7
Точность передач %
92
55
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
10
2

Смотреть прямую трансляцию ЮАР против Никарагуа, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЮАР – Никарагуа

ЮАР – Никарагуа: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Никарагуа ЮАР
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