Пономарев – о сборной России: «Вы представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев считает, что в нынешнем состоянии сборная России не выглядела бы конкурентоспособной на чемпионате мира.
27 марта национальная команда РФ победила в товарищеском матче в Краснодаре Никарагуа со счетом 3:1. Сборная Никарагуа занимает 131-е место рейтинге ФИФА, Россия – 36-е.
«С такой игрой там [на чемпионате мира] делать нечего.
Вы представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились. Второй мяч забили с пенальти, третий они сами себе привезли. Если мы с такой командой так играем, значит мы где-то рядом с ними.
Я даже не хочу это обсуждать. Просто передавали мяч друг другу, ничего интересного я не увидел. Это не футбол. Никакого удовольствия от игры не получил.
Ну да, выиграли – молодцы, но мне есть с чем сравнивать. В советское время мы ездили в Южную Америку, играли с Аргентиной, Перу – и не проигрывали. На чужих полях», – сказал Пономарев.
- Голы у России забили Лечи Садулаев на 3-й минуте, Константин Тюкавин на 45+3-й и Александр Головин на 83-й. У Никарагуа отличился Оскар Асеведо на 16-й.
- Сборная России сыграет с Мали 31 марта в Санкт-Петербурге.