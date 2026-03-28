Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»

Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»

28 марта, 11:43
4

Хакоб Монтес, полузащитник сборной Никарагуа, заявил, что удаление повлияло на ход товарищеского матча со сборной России.

Встреча прошла 27 марта в Краснодаре и завершилась победой сборной России со счетом 3:1.

«Я считаю, что мы могли обыграть сборную России – на поле мы показали, что способны на это. Но удаление сломало эту игру. К тому же пенальти, назначенный в наши ворота, повлиял на нас. Мы уважаем и признаем уровень сборной России, но мы точно не были хуже, когда играли в равных составах», – сказал Монтес.

  • Сборная Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге ФИФА.
  • 31 марта сборная России проведет товарищеский матч с Мали на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

Источник: «РБ Спорт»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига РВДМ Брюссель Никарагуа Россия Монтес Хакоб
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1774691866
Не надо было привозить
Ответить
Давид59
1774696709
Если бы бабушке...
Ответить
FanatSerj
1774718280
Да если бы не Сафонов, то с баранкой вообще закончили.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 