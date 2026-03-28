Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»

Хакоб Монтес, полузащитник сборной Никарагуа, заявил, что удаление повлияло на ход товарищеского матча со сборной России.

Встреча прошла 27 марта в Краснодаре и завершилась победой сборной России со счетом 3:1.

«Я считаю, что мы могли обыграть сборную России – на поле мы показали, что способны на это. Но удаление сломало эту игру. К тому же пенальти, назначенный в наши ворота, повлиял на нас. Мы уважаем и признаем уровень сборной России, но мы точно не были хуже, когда играли в равных составах», – сказал Монтес.