Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»

Хакоб Монтес, полузащитник сборной Никарагуа, заявил, что удаление повлияло на ход товарищеского матча со сборной России.
Встреча прошла 27 марта в Краснодаре и завершилась победой сборной России со счетом 3:1.
«Я считаю, что мы могли обыграть сборную России – на поле мы показали, что способны на это. Но удаление сломало эту игру. К тому же пенальти, назначенный в наши ворота, повлиял на нас. Мы уважаем и признаем уровень сборной России, но мы точно не были хуже, когда играли в равных составах», – сказал Монтес.
- Сборная Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге ФИФА.
- 31 марта сборная России проведет товарищеский матч с Мали на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
