Названы причины провала Карпина в «Динамо»

Агент, блогер Тимур Гурцкая высказался о прошлогоднем провале главного тренера Валерия Карпина в «Динамо».

«Плохие трансферы были. Испорченные отношения с игроками. Тюремные условия.

Футболисты «Динамо» были в ужасе, что к ним приходит Карпин. От того, что ты не будешь есть сахар и мясо, ты не станешь чемпионом. Надо что-то еще делать», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.