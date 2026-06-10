Названы причины провала Карпина в «Динамо»

Агент, блогер Тимур Гурцкая высказался о прошлогоднем провале главного тренера Валерия Карпина в «Динамо».
«Плохие трансферы были. Испорченные отношения с игроками. Тюремные условия.
Футболисты «Динамо» были в ужасе, что к ним приходит Карпин. От того, что ты не будешь есть сахар и мясо, ты не станешь чемпионом. Надо что-то еще делать», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- В ноябре Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию. Его заменил член штаба Ролан Гусев.
- При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
- Статистика Карпина: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.
Источник: «Бомбардир»