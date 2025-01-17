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    • Экс-футболист «Локомотива» перешел в команду-лидер Первой лиги

    Экс-футболист «Локомотива» перешел в команду-лидер Первой лиги

    Лидер Первой лиги «Балтика» договорилась с «Нефтехимиком» о трансфере полузащитника Максима Петрова. Трудовое соглашение калининградского клуба с футболистом заключено до 30 июня 2029 года.

    • Петров является воспитанником «Локомотива» и принадлежал московскому клубу до лета 2023 года.
    • Он провел за основной состав красно-зеленых 18 матчей, включая 2 игры в Лиге Европы.
    • В этом сезоне Петров сыграл за «Нефтехимик» 21 матч, забил 3 гола, отдал 2 передачи.
    • Также он выступал за юношеские сборные России разных возрастов, «Локомотив-Казанку» и на правах аренды за «Аланию».

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    Источник: телеграм-канал ФК «Балтика»

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    17.01.2025 11:03
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