Ташуев определил трех лучших футболистов первой части сезона РПЛ

Сергей Ташуев назвал сильнейших игроков по итогам 14 туров чемпионата России.
«Лучшие игроки первой части сезона – Батраков и Кисляк. Меня радует, что молодые россияне так играют.
Когда нас отстранили, я сразу сказал, что нужно открывать молодeжь. Так и произошло. У нас хорошая, молодая сборная.
Третьим отмечу Макса Петрова из «Балтики», у него высокий потенциал», – сказал Ташуев.
- 20-летний Батраков забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
- 20-летний Кисляк забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
- 24-летний Петров забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
Источник: Metaratings