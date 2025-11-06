Ташуев определил трех лучших футболистов первой части сезона РПЛ

Сергей Ташуев назвал сильнейших игроков по итогам 14 туров чемпионата России.

«Лучшие игроки первой части сезона – Батраков и Кисляк. Меня радует, что молодые россияне так играют.

Когда нас отстранили, я сразу сказал, что нужно открывать молодeжь. Так и произошло. У нас хорошая, молодая сборная.

Третьим отмечу Макса Петрова из «Балтики», у него высокий потенциал», – сказал Ташуев.