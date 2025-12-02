Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Ташуев – о «Спартаке»: «Не мой уровень, дайте мне «Манчестер Юнайтед»

Ташуев – о «Спартаке»: «Не мой уровень, дайте мне «Манчестер Юнайтед»

2 декабря, 21:12
8

Сергей Ташуев не хочет возглавлять «Спартак». По словам специалиста, московская команда ниже его тренерского уровня.

– Видите ли вы среди нынешних тренеров в РПЛ специалиста сильнее, чем вы сами?

– Слово «сильнее» – обтекаемая формулировка. Есть результат. В чем тренер может быть сильнее? Бывают разные стили работы: кто-то готовит молодых игроков, а другие тренеры хорошо работают с опытными футболистами. И оценивать других тренеров, называя их сильнее, я не могу – этим пусть занимаются другие. Со стороны виднее: кому-то нравится один стиль работы, кому-то – другой. У всех свое видение футбола.

Когда я получил контракт у Галицкого на пять лет, у нас не было задачи выйти в РПЛ, а я сделал это за год! Как тогда говорили: «На «Кубань» мы ходим болеть, а на «Краснодар» – любоваться».

Оценивать тренеров – кто хуже, кто лучше – сложно. Большую роль играет результат, но как быть, если я беру «Ахмат» с 16-го места, а Мурад Мусаев, условно, – «Краснодар» с первого? Как нас сравнивать?

Если брать матчи между собой, я лучше «Спартака», 100 процентов. Я для них топ-тренер, они не мой уровень. Я сыграл против красно-белых с четырьмя клубами: четыре ничьих и четыре победы, ни единого поражения! Я забил им 11 мячей, а пропустил лишь три. Где «Спартак» и где я? Дайте мне «Манчестер Юнайтед». Шучу, конечно.

Поэтому нет четкого понимания, кто из тренеров сильнее, – такой формулировки не существует. Титул можно выиграть с шикарными футболистами. Поставь Гвардиолу в «Фулхэм» – он никак не выиграет АПЛ, понимаете?

  • Ташуев тренировал такие клубы, как «Краснодар», «Анжи», «Ахмат» и «Шахтeр Солигорск».
  • Среди его основных достижений – победа в Кубке Беларуси.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ташуев Сергей
