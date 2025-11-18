Ташуев назвал себя основателем игрового стиля «Краснодара»

Российский тренер Сергей Ташуев считает, что «Краснодар» играет в атакующий футбол благодаря ему.

«Я привил атакующую стилистику в «Краснодаре». После этого Сергей Николаевич [Галицкий] сказал: «Все, теперь будет только так».

Ивич играл в оборонительный, несмотрибельный футбол, вот он и убрал его. И это правильно. Должно быть все системно», – сказал Ташуев.