Ташуев объяснил свои слова про «Спартак»: «Читайте контекст»

Сергей Ташуев объяснил свои высказывания про «Спартак». Российский тренер ранее заявил, что московский клуб ниже его уровня.

«Я в своем интервью сказал, что шучу по поводу «Спартака», это было прописано несколько раз. Относитесь к этому с иронией. Разделяйте юмор в высказываниях.

Я – профессиональный специалист, в своем интервью говорил про работу тренера. А люди видят только то, что хотят видеть. Читайте контекст, а не только заголовок», – заявил Ташуев.