Ташуев объяснил свои слова про «Спартак»: «Читайте контекст»

Сергей Ташуев объяснил свои высказывания про «Спартак». Российский тренер ранее заявил, что московский клуб ниже его уровня.
«Я в своем интервью сказал, что шучу по поводу «Спартака», это было прописано несколько раз. Относитесь к этому с иронией. Разделяйте юмор в высказываниях.
Я – профессиональный специалист, в своем интервью говорил про работу тренера. А люди видят только то, что хотят видеть. Читайте контекст, а не только заголовок», – заявил Ташуев.
- Ташуев тренировал такие клубы, как «Краснодар», «Анжи», «Ахмат» и «Шахтeр Солигорск».
- Среди его основных достижений – победа в Кубке Беларуси.
Источник: «РБ Спорт»