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    Виктор Дьекереш - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Виктор
    Фамилия Дьекереш
    Команда Ковентри
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июня 1998 (24 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Хаддерсфилд Таун 0:4 Ковентри Англия. Чемпионшип, 35 тур
    31' 59'
    28.02.2023 1' - 90' Престон 0:0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 29 тур
    90'
    25.02.2023 1' - 90' Ковентри 2:1 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 34 тур
    89' 25'
    18.02.2023 1' - 90' Ротерхэм 0:2 Ковентри Англия. Чемпионшип, 33 тур
    90' 83'
    14.02.2023 1' - 90' Ковентри 1:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 32 тур
    67'
    11.02.2023 1' - 90' Ковентри 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ковентри 35 17 5 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:4 Ковентри (Ковентри)
    31' 59'
    28.02.2023 1' -90' Престон (Престон) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    90'
    25.02.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    89' 25'
    18.02.2023 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    90' 83'
    14.02.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    67'
    11.02.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    03.02.2023 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    28.01.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    53' 71'
    21.01.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:4 Норвич Сити (Норвич)
    26'
    14.01.2023 1' -90' Бернли (Бернли) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    01.01.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    29.12.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    26.12.2022 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:1 Ковентри (Ковентри)
    47' 75'
    21.12.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    90'
    17.12.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 3:3 Суонси (Суонси)
    54' 47'
    10.12.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    12.11.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    11' 78'
    08.11.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    90'
    05.11.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    50'
    01.11.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    29.10.2022 73' -90' Ковентри (Ковентри) 1:2 Блэкпул (Блэкпул)
    25.10.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    90' 85'
    22.10.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    19.10.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    15.10.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    34' 40'
    08.10.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 0:1 Бернли (Бернли)
    45'
    04.10.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    01.10.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    17'
    17.09.2022 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    14.09.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:2 Ковентри (Ковентри)
    11'
    03.09.2022 46' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:0 Ковентри (Ковентри)
    31.08.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 0:1 Престон (Престон)
    27.08.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    13.08.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    31.07.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    84'
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