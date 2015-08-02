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    • Моуринью: «Первое поражение от Венгера? Это не имеет значения»

    Моуринью: «Первое поражение от Венгера? Это не имеет значения»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал тот факт, что поражение в воскресном матче за Суперкубок Англии от «Арсенала» (0:1) стало первым для португальца от французского наставника «пушкарей» Арсена Венгера.
    «Это суеверия, я ими никогда не страдал. Все это — дела минувших дел, мне они неинтересны. Каждый матч я смотрю вне связи с какими-либо другими. Я не проигрывал Венгеру 13 матчей — это целая вечность. Но эта серия не имеет никакого значения для меня», – сказал Моуринью пресс-службе «пенсионеров».

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    Источник: ФК «Челси»

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    02.08.2015 22:38
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    Комментарии (6)
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    roman230582
    1438545470
    Обидно проиграть Арсеналу, это видно по словам Маура
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    NK-creative
    1438545626
    Вот тут согласен, сериями пусть занимаются статистами, а тренер переворачивает страницу страницу данного матча, делает выводы и идет готовиться к следующему...
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    el rubio
    1438547843
    думаю арсенал стоит боятся
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    sammyboy
    1438588971
    сказал Моуринью пресс-службе \"пенсионеров\".!!!!!!а за кого пенсионеры болеют?????
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    Mr Siberian
    1438630350
    Это будет иметь значение когда оно будет далеко не последним)
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    ologreds
    1694997490
    numo437586
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