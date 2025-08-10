«Кристал Пэлас» выиграл по пенальти у «Ливерпуля» в матче за Суперкубок Англии

«Кристал Пэлас» стал обладателем Суперкубка Англии, победив «Ливерпуль» по пенальти со счетом 3:2. Основное время матча закончилось ничьей 2:2. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Счет открыли мерсисайдцы на 4-й минуте, когда отличился Уго Экитике. На 17-й минуте Жан-Филипп Матета с пенальти сравнял счет, но Жереми Фримпонг на 21-й вновь вывел «Ливерпуль» вперед. «Кристал Пэлас» вновь отыгрался на 77-й минуте усилиями Исмаила Сарра.

В матче не было дополнительного времени и судьба трофея решилась в серии пенальти. У лондонцев свои попытки реализовали Матета, Сарр и Джастин Девенни, забивший решающий мяч. Не забили Эберечи Эзе и Борна Соса. У «красных» отличились Коди Гакпо и Доминик Собослаи, не забили Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер и Харви Эллиот.

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Англии.