  «Кристал Пэлас» выиграл по пенальти у «Ливерпуля» в матче за Суперкубок Англии

«Кристал Пэлас» выиграл по пенальти у «Ливерпуля» в матче за Суперкубок Англии

Сегодня, 19:17
19

«Кристал Пэлас» стал обладателем Суперкубка Англии, победив «Ливерпуль» по пенальти со счетом 3:2. Основное время матча закончилось ничьей 2:2. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Счет открыли мерсисайдцы на 4-й минуте, когда отличился Уго Экитике. На 17-й минуте Жан-Филипп Матета с пенальти сравнял счет, но Жереми Фримпонг на 21-й вновь вывел «Ливерпуль» вперед. «Кристал Пэлас» вновь отыгрался на 77-й минуте усилиями Исмаила Сарра.

В матче не было дополнительного времени и судьба трофея решилась в серии пенальти. У лондонцев свои попытки реализовали Матета, Сарр и Джастин Девенни, забивший решающий мяч. Не забили Эберечи Эзе и Борна Соса. У «красных» отличились Коди Гакпо и Доминик Собослаи, не забили Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер и Харви Эллиот.

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Англии.

Суперкубок Англии. Финал
Кристал Пэлас - Ливерпуль - 2:2 (1:2, 1:0, по пенальти 3:2)
Голы: 0:1 - У. Экитике, 4; 1:1 - Ж. Матета, 17 (с пенальти); 1:2 - Ж. Фримпонг, 21; 2:2 - И. Сарр, 77.

Еще по теме:
«Ливерпуль» продал Дарвина за 53 миллиона 1
Слот рассказал о состоянии игроков «Ливерпуля» после гибели Жоты 1
Объявлены претенденты на приз лучшему клубу года 2
Источник: «Бомбардир»
Суперкубок Англии Англия. Премьер-лига Ливерпуль Кристал Пэлас
Комментарии (19)
Грузчик
1754842719
Красавы !!!
За что бан ?
1754842952
Нежданчик .
Сергей-Куприянов-vkontakt
1754845216
Даже салах пенальти не забил,его вопрос про палестинского игрока видно беспокоит больше,чем игра за Ливерпуль.Такого пора на родину высылать,не игрок уже,а политик
