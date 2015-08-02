«Арсенал» - «Челси». Как это было

<em>Лондон насчитывает свыше полутора десятка профессиональных команд, но по большому счету только две из них – «Челси» и «Арсенал» – соперничают за корону лучшего столичного клуба. В этот раз в очной схватке за Суперкубок Англии подопечные Венгера оказались круче (1:0), прервав для себя сразу несколько неприятных серий. «Бомбардир» рассказывает о событиях этого матча.<br /> <br /> </em><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">«Арсенал» – «Челси» – 1:0</span></strong><br /> <br /> Нынешний спарринг действующего чемпиона и обладателя Кубка Англии – 93-й по счету в летописи Суперкубков. Удивительно, что ранее пути «Челси» и «Арсенала» – многократных участников FA Community Shield – в походе за первым трофеем сезона пересекались всего раз. Десять лет назад благодаря дублю Дидье Дрогба успех на «Миллениуме» праздновали «синие». <br /> <br /> Глядя на статистику, Арсен Венгер, вероятно, приходит в ужас: в 13 матчах против «Челси» Жозе Моуринью его «Арсеналу» ни разу не сопутствовал успех. Дабы переломить несчастливую тенденцию, с первых минут наставник «канониров» бросил в бой всех сильнейших – лишь отсутствие в составе вожака Алексиса Санчеса, получившего после победы в Кубке Америки дополнительный отпуск, обедняло густоту красок. Появление же в старте новичка Петра Чеха не вызвало удивления – в «Арсенале» на него рассчитывают всерьез. В стане «аристократов» так же не обошлось без изменений: Диего Коста продолжает залечивать травму бедра, а на место форварда новичку Радамелю Фалькао Моуринью предпочел Лоика Реми. <br /> <br /> <img width="580" height="327" alt="" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-2_19-35-6_632.jpg" /><br /> <br /> Хотя и «Арсенал» попытался ошарашить соперника резвым стартом, первый тайм больше походил на расчетливую шахматную партию: ключевое место в ней заняли позиционная борьба, стычки, а вот до голевых моментов с обеих сторон дело доходило нечасто. Первого же гола забившимся под завязку трибунам «Уэмбли» пришлось ждать около получаса. Сесар Аспиликуэта не успел накрыть Окслейда-Чемберлена, а англичанин, переложив мяч под левую ногу, метров с 13 вонзил сферу в дальнюю девятку. По-эстетски! <br /> <br /> Лишь с этого момента игра хоть как-то раскрылась. «Челси» ответил двумя шикарными шансами Рамиреса, однако бразилец оплошал: сначала не докрутив мяч после дальнего выстрела, а затем чудом не попав в ворота, замыкая головой навес Реми. Несмотря на имеющиеся моменты, в атаку «синие» шли с неохотой, предпочитая раскатывать мяч по всем фронтам. А вот «Арсенал» действовал куда развязнее и к перерыву, не прикрой Иванович пустые ворота, мог сделать преимущество более ощутимым.<br /> <br /> Действиями своих игроков впереди Моуринью был явно недоволен, и появление после перерыва Фалькао и Оскара – шаг вполне логичный и обоснованный. Другое дело, что особых подвижек атаке «Челси» это не принесло. Картина игры во втором тайме в целом не поменялась. «Челси» доминировал на поле и даже увеличил давление. «Арсенал» держался крепко, не забывая и об атаке, жаля соперника опасными уколами. Так, на острые моменты Азара и Оскара «пушкари» ответили надежной игрой в воротах от Чеха и дуплетом возможностей вышедшего на замену Жиру. Финальный штурм у «синих» толком не получился, а вот «Арсенал» мог к свистку заколотить в гроб «Челси» еще пару гвоздей, но Касорла и Рэмзи где-то забыли молоток. <br /> <br /> Минимальной победой Арсен Венгер в дуэли с Жозе Моуринью прервал для себя неприятную серию без побед. «Арсенал» же продолжает пополнять клубный музей трофеями, как делает это и Петр Чех, но уже не в привычной для себя, да и для всех форме «Челси», а под крылом «канониров». <br /> <br /> <img width="580" height="388" alt="" src="https:///images/upload/Чех(4).jpg" /><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Игрок матча: Петр Чех</span></strong><br /> <br /> Вклад чешского голкипера в победу над своим бывшим клубом, которому футболист отдал 11 лет своей славной карьеры и с которым насобирал аж 15 трофеев, исключительно высок. Дебют Чеха впитал в себя гораздо больше простого, человеческого, нежели футбольного, и даже несмотря на колоссальное давление со стороны вообще всех, он сумел сохранить лицо, расплывшись улыбкой после финального свистка. Стараниями голкипера легко тушились «пожары» в штрафной площади «Арсенала», чем он, безусловно, добавил обороне «канониров» надежности. Ну а суперсейв после удара Оскара точно войдет в футбольные хит-парады недели.<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><img width="580" height="325" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-2_20-25-56_503.jpg" alt="" /><br /> <br /> Цифра матча</span></strong><br /> <br /> 505 минут держалась «сухая» серия «Челси» в противостоянии с «Арсеналом» – и наконец пала. Последний раз «пушкари» огорчали соперника голом два года назад: в январе 2013-го мяч Тео Уолкотта не спас подопечных Арсена Венгера от поражения. Спустя пять матчей «Арсенал» вновь дал о себе знать. 24 минуты потребовалось Алексу Окслейду-Чемберлену, чтобы красивым ударом в девятку распечатать владения Тибо Куртуа. Не менее красивой и заслуженной получилось и победа, а главное – итог: «Арсенал» – обладатель Суперкубка Англии 2015 года! <em><br /> <br /> </em><a target="_blank" href="https:///online/79782">Текстовая трансляция матча</a><br /> <br /> <em><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Бомбардир дарит подарки!</strong></span> </em><a target="_blank" href="https:///news/?id=437116"><em>Подробнее</em></a><br />