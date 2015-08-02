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    • Арсен Венгер: «В прошлом сезоне мы уступили титул уже после шести туров»

    Арсен Венгер: «В прошлом сезоне мы уступили титул уже после шести туров»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что его команда в минувшем сезоне проиграла «чемпионскую гонку» «Челси» уже после шести стартовых туров чемпионата. Сегодня соперники в матче между собой разыграют Суперкубок Англии.


    «В прошлом сезоне «Челси» стартовал очень удачно, а «Арсенал» – нет. Они играли стабильнее, особенно в начале сезона. После шести матчей мы отставали от «Челси» на 11 очков, а в итоговой таблице — на 13. Фактически, мы проиграли «Челси» титул уже после шести туров.
    Конечно, у этого есть свои причины. Прежде всего — травмы. В начале сезона мы потеряли Жиру, Озила и Косельни, Уэлбек стал игроком команды в самом конце летнего трансферного окна», – цитирует Венгера Goal.
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    Источник: Goal.com

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    02.08.2015 11:18
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    Комментарии (6)
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    Portugal_fan7
    1438504489
    В этом сезоне борьба за титул АПЛ будет нешуточная, даже Арсенал имеет хорошие шансы , Челси , МЮ и более слабо МС и Ливерпуль , но и они смогут навязать борьбу.
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    batik7_real_madrid_
    1438505559
    Думаю Арсенал навяжет в этом сезоне борьбу за титул.
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    Bonduranty
    1438507365
    Ухххх. Чувствуется мне, что грядущий сезон жарким.
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    Valar Morghulis
    1438507794
    Юнайтед, Челси и Арсенал - главные претенденты за титул.
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    Mr Siberian
    1438629181
    Главное хороший старт, а дальше уже дело техники.
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    ologreds
    1694997494
    numo437523
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