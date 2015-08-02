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    Венгер: «Мы были острее «Челси»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подвел итог воскресному матчу за Суперкубок Англии, где его команда одолела «Челси» с минимальным счетом.
    «Игра получилась достаточно интенсивной, оба коллектива действовали с полной самоотдачей. Мы создали массу моментов, были острее соперника. Наш футбол именно на этом и базируется, а также на сплоченности. Отрадно, что «Арсенал» не пропустил от такой сильной атакующей линии «пенсионеров». Свою лепту в итоговый счет внес и наш вратарь Петр Чех. Что касается Джека Уилшира, то он не играл из-за микроповреждения, полученного на тренировке», – цитирует француза «твиттер» «пушкарей».

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    Источник: Twitter

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    02.08.2015 20:11
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Portugal_fan7
    1438535556
    Заслужил эту победу_ Молодец Арсен.
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    YRunner
    1438536826
    В конце было очень остренько.
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    K@p@ny3
    1438537937
    Арсенал молодцы!
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    Nazi
    1438538343
    Надеюсь на этом комплекс Челси закончится. Вперед Арсенал!
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    NK-creative
    1438542264
    Ну вот и сравни теперь две вьюхи. Молодец Арсен.
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    jurjs
    1438568125
    пенсионеров :-))))))
    Ответить
    jurjs
    1438568191
    Венгер юморист
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    nahan
    1438580844
    Языки у Маура и Венгера острее...
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    Mr Siberian
    1438630276
    Да мы были просто лучше в этом матче во всём!)
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    ologreds
    1694997491
    numo437572
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