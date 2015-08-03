Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Диего Коста: «Арсенал» значительно усилился приобретя Чеха»

    Диего Коста: «Арсенал» значительно усилился приобретя Чеха»

    Нападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал игру бышего одноклубника, а теперь голкипера «Арсенала» Петра Чеха в матче за Суперкубок Англии. «Канониры» победили со счетом 1:0, а Чех завоевал первый трофей в составе своей новой команды.

    «Петр — легендарный игрок, который внeс весомый вклад в мировой футбол. Я высокого мнения о нeм как об игроке и как о личности. В прошлом сезоне у нас было два голкипера. Важно иметь вратаря, который может сделать невероятный сейв после ошибки защиты.
    Этим летом «Арсенал» значительно усилился приобретя Чеха. Мы знаем, что они боролись за этот трофей и будут бороться за победу в чемпионате», – приводит слова Косты Daily Mirror.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 06:49
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Rusti
    1438581342
    Чех один из лучших! надеюсь Моуринье пожалеет что так легко растаётся с легендами Челси .
    Ответить
    SKAUTMZK
    1438582707
    Чех красавв! еще всем покажет что он воротчик от Бога!
    Ответить
    nahan
    1438584322
    Чех очень удачно влился в состав канониров.
    Ответить
    proеzd2
    1438584443
    Чех сразу посадил Жозе напятую точку.
    Ответить
    Garry Green
    1438586132
    Все игроки челси почему то делают акцент на Чеха, и при это заслоняют им заслуги Венгера. Установка Жозе !? Чех вратарь шикарный и в этом мало кто сомневается, но...он вчера не был первой скрипкой, не тащил раз за разом сумасшедшие удары синих. Вчера выиграл матч Венгер, который настороил коллектив, подкрутил каждый винтик, зажал все болты и команда сыграла на славу. Венгер автор победы, а не Чех, который зачастую был героем команды именно что Жозе...
    Ответить
    VanVilder8
    1438588842
    чех всегда был одним из лучших вратарей мира, это и так понятно всем адекватным любителям футбола)) но вчера матч выиграл не он.. Арсенал физически готов лучше.. посмотрим, что с этой физической готовностью будет на протяжении долгого сезона.
    Ответить
    Mr Siberian
    1438630684
    Коста дело говорит) Нам бы ещё одного топового напа и защитника для полной непобедимой обоймы)
    Ответить
    ologreds
    1694997490
    numo437610
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+