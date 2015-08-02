Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Венгер победил Моуринью впервые

    В воскресном матче за Суперкубок Англии («Арсенал» – «Челси» – 1:0) наставник «канониров» Арсен Венгер впервые одержал победу над своим визави из стана «пенсионеров» Жозе Моуринью. До этого португальский специалист французу не проигрывал ни разу. Всего между именитыми тренерами было 13 противостояний.
    Напомним, что победу «пушкарям» принес гол Алекса Оклэйд-Чемберлена.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 19:18
    Рекомендуем
    Комментарии (23)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DavideSanton
    1438537806
    Индейцы майя предсказали победу Венгера на Моуриньо ещё 4 тысячи лет назад
    Ответить
    Jasik ^Pamirec^
    1438538072
    Я болел за Арсенал и Вигера!!!
    Ответить
    Max 16_
    1438538641
    с дебютом , продолжаем в том же духе !)
    Ответить
    Ангажемент
    1438539433
    Раз в год и палка стреляет
    Ответить
    Miha
    1438539958
    Все неудачные серии когда то заканчиваются...
    Ответить
    FENNNNN
    1438540189
    Сорвал Мауру плеву на клоаке значит всё таки.
    Ответить
    siberon
    1438545293
    ... и спокойно, но гордо ушёл в подтрибунку... мужик!
    Ответить
    nahan
    1438580566
    ...и снова не пожали друг другу руки.
    Ответить
    Mr Siberian
    1438629671
    И это только начали парни, это только начало)
    Ответить
    ologreds
    1694997492
    numo437567
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+