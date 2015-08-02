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«Арсенал» - «Челси». Главные дуэли Суперкубка Англии

<em>Сезон в Англии стартует матчем за Суперкубок, где схлестнутся лондонские «Арсенал» и «Челси» . «Бомбардир» отобрал главных персонажей, которые уже через несколько часов должны сразиться на поле «Уэмбли».</em><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Арсен Венгер vs Жозе Моуринью</strong></span><br /> <br /> <img width="350" height="450" src="https:///images/upload/Венгер(6).jpg" alt="" /> <img width="350" height="450" src="https:///images/upload/Моуринью(1).jpg" alt="" /><br /> <br /> Суперкубок Англии примечателен противостоянием двух величайших тренеров современности. "Арсенал" в этой битве представит умудренный опытом французский специалист Арсен<strong> </strong>Венгер, наконец-то начинающий оправдывать доверие скучавших по трофеям лондонских фанатов. Со стороны «Челси» на бой выйдет харизматичный<strong> </strong>португалец Жозе Моуринью, ведущий войну со всем футбольным миром! <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Петр Чех vs Тибо Куртуа<br /> <br /> <img width="350" height="440" src="https:///images/upload/Чех(3).jpg" alt="" /> <img width="354" height="440" src="https:///images/upload/Куртуаа(1).jpg" alt="" /></strong></span><br /> <strong><br />  </strong>Петр Чех уже успел окончательно вернуться в игру, пусть и в предсезонных матчах за лондонский "Арсенал". Тибо Куртуа, сокративший до минимума игровое время Чеха в "Челси", вовсю примеряет новую форму и знакомится с конкурентом - в клуб пришел Асмир Бегович.  <br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Лоран Косиельни vs Джон Терри</span></strong><br /> <br /> <img width="349" height="440" src="https:///images/upload/GpQ1yYpSbvo.jpg" alt="" /> <img width="350" height="440" src="https:///images/upload/tBH3Ya1Q4jk.jpg" alt="" /><br /> <br /> Защитная линия "Челси" целиком держится на Джоне Терри. Вечный лидер обороны "синих" даже в свои 34 года продолжает оставаться на поле лучшим.  У "Арсенала" есть ответ в виде Лорана Косиельни, умеющего не только обороняться, но и забивать голы.<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br />   Месут Озил vs Эден Азар<br /> <br />   <img width="350" height="440" src="https:///images/upload/Месут(1).jpg" alt="" /> <img width="356" height="440" src="https:///images/upload/Азар(3).jpg" alt="" /></strong></span><br /> <br /> Месут Озил - большой любитель "прятаться" во встречах с сильными соперниками. Однако если у него пойдет, то никакая защита не сможет остановить быстрые атаки "Арсенала".  Эден Азар очень страдает от жестких фолов оппонентов, но не ломается, а берет свое скоростью и ловкостью. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Оливье Жиру vs Диего Коста</strong></span><strong><br /> <br /> <img width="350" height="440" src="https:///images/upload/Жиру.jpg" alt="" /> <img width="350" height="440" src="https:///images/upload/Коста(1).jpg" alt="" /><br /> <br /> </strong>Оливье Жиру в таком противостоянии пока выглядит явным аутсайдером. Диего Коста - куда более агрессивный и харизматичный малый, готовый в одиночку решить исход любого матча. Однако за французского лидера атак "Арсенала" говорит его голевое чутье и умение отлично играть головой. <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><br /> Предполагаемые составы</span></strong><br /> <br /> <img width="290" height="382" alt="" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-2_11-5-30_652.jpg" /> <img width="290" height="382" alt="" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-2_11-3-13_238.jpg" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Бонус</strong></span><strong><br /> <br /> <img width="580" height="326" alt="" src="https:///images/upload/Джесс Глайн.jpg" /><br /> <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/cLyUcAUMmMY"></iframe> </strong><br /> <br /> Певица <strong>Джесс Глайн</strong> исполнит песню "Hold My Hand" перед матчем "Арсенал" - "Челси". <br /> <br /> <a href="https:///online/79782" target="_blank"><strong>Текстовый онлайн матча<br /> </strong></a><br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><em>"Бомбардир" дарит подарки! </em></span></strong><a href="https:///news/?id=437116" target="_blank"><em>Подробнее</em></a><br /> <br />

Суперкубок Англии Англия Челси Арсенал
Комментарии (30)
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proеzd2
1438507706
Удачи и Победы АРСЕНАЛУ!!!
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Shatov17
1438527640
арсенал победит!!!!!!!!!!!
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ANDY38
1438528117
Надеюсь, Венгер утрет нос Особенному))))
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siberon
1438529362
арсенал пободрее в начале сезона. каждый год , только толку...
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GINSTOP
1438529904
Норм составы
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bombardir001
1438531703
матч был интересным арсенал молодцы
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GINSTOP
1438537748
Сопративление Озила и Азара интересно было
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GINSTOP
1438539519
Да и сам матч интересный был
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Busta Rhumes
1438590196
Есть первая победа Арсена над Жозе)
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Mr Siberian
1438629414
Лондон только одного цвета!) И этот цвет красный!)
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